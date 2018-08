Méltó utódot kapott a Samsung egyik legjobb mobilja

A Samsung jó ideje évi két csúcsmobillal igyekszik kielégíteni az okostelefonra vágyók igényeit: mindig az év első felében érkezik a Galaxy S-család aktuális képviselője, míg nyáron a Galaxy Note vonal új darabja mutatkozik be. Utóbbiból a 9-es készüléket már a hivatalos bemutató előtt kipróbálhattunk New Yorkban, és a telefon az első benyomások alapján inkább egy bevált alapokon nyugvó, funkcióit tekintve ügyesen tovább csiszolgatott mobil, mintsem egy forradalmi okostelefon – de ez jól is van így.

Hatalmas meglepetésekre persze senki nem számított, hiszen a mobilról már jóval a hivatalos leleplezés előtt kiszivárgott szinte minden fontosabb részlet, és akik figyelemmel kísérték a szállingózó pletykákat, illetve képeket, azoknak mi is csak megerősíteni tudjuk az eddigi, meglehetősen pontos értesüléseket.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 SPECIFIKÁCIÓK

Kijelző : 6,4 colos Super AMOLED (2960×1440).

: 6,4 colos Super AMOLED (2960×1440). Chipset : Qualcomm Snapdragon 845.

: Qualcomm Snapdragon 845. Memória : 6 vagy 8 GB.

: 6 vagy 8 GB. Tárhely : 128 vagy 512 GB – utóbbi 1 TB-ig bővíthető.

: 128 vagy 512 GB – utóbbi 1 TB-ig bővíthető. Hátlapi kamera : duálkamera (12 MP széleslátószög + 12 MP teleobjektív).

: duálkamera (12 MP széleslátószög + 12 MP teleobjektív). Előlapi kamera : 8 MP.

: 8 MP. Akkumulátor : 4000 mAh.

: 4000 mAh. Extra: Bluetooth S Pen.

ISMERŐS VONALAK

Ami a dizájnt illeti, ezen a téren változott a legkevésbé a Note 9, hiszen a tavalyi modell mellé rakva csak akkor lehet észrevenni a különbségeket, ha valaki direkt felhívja rá a figyelmet: valamivel nagyobb, 6,4 colos, ezúttal is notch nélküli kijelzőt kapunk, illetve az ívelt szélű Infinity Display képernyő és hátlap közötti oldalsó részek karbonszálas anyagból készültek, hogy jobb legyen a készülék hűtése – erre később egy kicsit ki is térünk részletesebben.

A legjelentősebb külső változást a hátlapon találjuk,

ahogy azt a kiszivárgott képek megjósolták: az ujjlenyomat-olvasó végre egy jóval kényelmesebb helyre került, a szenzorok alá, kamerák tekintetében pedig ugyanazt kapjuk, mint a Samsung Galaxy S9 esetében (12 MP-es duálkamera, széleslátószögű lencsével és teleobjektívvel), azzal a különbséggel, hogy itt nem függőlegesen, hanem egymás mellett helyezkednek el a lencsék.

A kamerák mellé természetesen manapság divatos intelligens szoftver is jár, ami képes felismerni, hogy milyen témát fotózunk (növény, tájkép, étel, portré, mozgás stb.), és ennek megfelelően optimalizálja a képet: ha például egy virágot kapunk le közelről, akkor sokkal részletgazdagabb és kontrasztosabb végeredményt kapunk, mintha nem dolgoznának a háttérben az algoritmusok.

Ha pedig már külcsín, akkor jöjjenek a színek! A Galaxy Note 9 Európában három különböző kivitelben lesz kapható: kék (Ocean Blue), fekete (Midnight Black), és bíbor (Lavender Purple) – a csillogó hátlap persze most is lelkesen gyűjti az ujjlenyomatokat, és a kék verziót leszámítva a készülék mellé járó toll megegyezik a készülék színével, az Ocean Blue mellé viszont egy egészen pofás sárga S Pen jár.

VARÁZSTOLL

Ha pedig már szóba került a Note 9 mellé járó toll, akkor eláruljuk, hogy az előzetes információk itt is igaznak bizonyultak: az S Pen Bluetooth-on keresztül kapcsolódik a telefonhoz, és akik eddig is aktívan használták a kiegészítőt, azok jó eséllyel örömmel fogják üdvözölni a változással járó új funkciókat.

A Samsung felmérése szerint a vásárlók 64%-a pont az S Pen miatt választja a Note készülékeket, így érthető, hogy ezen a fronton tapasztalható az egyik legnagyobb változás. Na nem külsőleg, mert az új verzió alig különbözik a korábbi megoldástól, és a helye is pont ugyanott van, mint mondjuk a Note 8 esetében: a készülék jobb sarkánál lehet egyetlen nyomással kivenni a készülékből.

A toll közepén ugyanúgy találunk egy gombot, mint korábban, viszont a Bluetooth kapcsolatnak hála már nemcsak a képernyőt varázsolhatjuk jegyzettömbbé, de arra is van lehetőség, hogy az S Pennel távolról, a készülék érintése nélkül is kezeljük az alkalmazásokat: kivetítőre vagy gépre kötve gombnyomással léptethetők a prezentációnk diái, lapozhatunk a galériában lévő képeink között,

de akár YouTube-videókkal is bűvészkedhetünk.

Utóbbi esetben a toll pont úgy működik, mint egy headset, gombnyomásra elindul és megáll a lejátszás, illetve léptethetünk is a tartalmak között, sőt a toll használatával akár fényképezhetünk is – így téve kényelmesebbé és természetesebbé a szelfikészítést.

Ami érdekesség még, hogy a tollnak saját áramforrása van, ami nagyjából harminc percnyi használatot tesz lehetővé, a töltésre pedig akkor kerül sor, ha az S Pent visszacsúsztatjuk a telefon aljába – ha pedig teljesen lemerülne használat közben, pár percnyi „pihenés” után ismét bátran elővehetjük.

A toll evolúciója egyértelműen az üzleti felhasználóknak kedvez, ahogy az is, hogy már nincs szükség Dex állomásra, hogy külső képernyőre köthessük, és kvázi számítógépként használhassuk a telefont. Ehhez mostantól elég lesz egyetlen kábel, ráadásul ez a változás olyan extra előnyökkel jár, hogy prezentáció közben a mobil képernyője akár jegyzetelésre vagy touchpadként is használható – utóbbi esetben és az ujjunkkal irányíthatjuk a másodlagos képernyőn megjelenő kurzort.

NEMCSAK ÜZLETEMBEREKNEK

A Samsung a vadonatúj készülékével ugyanakkor nemcsak az üzleti felhasználókat veszi célba, hiszen a Galaxy Note 9 már úgy lett megalkotva, hogy mobiljátékra is alkalmas legyen. Mostanra már biztos, hogy napjaink legnépszerűbb játéka, a Fortnite érkezik Androidra, illetve a cikkünk születésének pillanatában annyit tudni, hogy a dél-koreai vállalat kiharcolt valamilyen kezdeti exkluzivitást a készülékre.

De ez még csak a jéghegy csúcsa,

ugyanis a korábban emlegetett karbonszálas kialakítás eleve azt a célt szolgálja, hogy mobiljáték esetén jobb legyen a készülék hőelvezetése, sőt a Note 9-ben még vízhűtés is helyet kapott, hogy minél vonzóbb legyen azok számára, akik a telefonjukat nemcsak munkára, de videojátékos szórakozásra is használják.

A játékosbarát kialakítás, illetve az extra hűtés mellé ugyanakkor – a Samsung saját bevallása szerint – teljesítményoptimalizáló mesterséges intelligencia is jár, ami finom parasztvakítás, hiszen nagyjából annyiról van szó, hogy a telefon túlmelegedése esetén a szoftver automatikusan elkezdi bezárni a háttérben futó programokat, illetve szabályozza (értsd: csökkenti) a processzorok teljesítményét, hogy ne süljön meg a telefon a felhasználó kezében.

HALLGATTAK A FELHASZNÁLÓKRA

A készülékkel töltött egyórás ismerkedés után elmondható, hogy a Samsung az őrületes újdonságok helyett inkább arra koncentrált, hogy még jobbá varázsoljon egy alapvetően jól bevált koncepciót.

Jobb kamerák, nagyobb tudású és még praktikusabb S Pen, a Dex állomás elhagyása, kiegészítve olyan, a felhasználók által vágyott változásokkal, mint az áthelyezett ujjlenyomat-olvasó, a 4000 milliamperórás akkumulátor, amivel a készülék aktív használat mellett is kibír egy napot, vagy az 512 GB-os tárhely (8 GB RAM-mal), ami ezúttal már egészen 1 TB-ig bővíthető SD-kártyával.

A tejlesítményre nem lehet panasz, a kamerák nagyon szép képeket készítenek, még kevésbé ideális fényviszonyok között is, ráadásul még a játékos kedvű felhasználók is kapnak némi pluszt. Habár a végső verdikttel mindenképpen megvárjuk a rendes tesztet, mikor tovább lehet nyúzni a készüléket, de az első benyomások alapján a Samsung egy tisztességes okostelefont rakott le az asztalra, olyan készüléket, ami biztos, hogy megdobogtatja a Note-családért rajongó felhasználók szívét.

A Galaxy Note 9 augusztus 9-től előrendelhető:

akik augusztus 23-án éjfélig megrendelik a készüléket a Samsung Experience Store-ban vagy a promócióban résztvevő viszonteladóknál, bruttó 30 000 forintos kedvezményben részesülhetnek. A telefon Magyarországon augusztus 24-én kerül a boltokba, első körben a 6 GB/128 GB verzió, függetlenül 334 990 forintos ajánlott fogyasztói áron – a 8 GB/512 GB verzió megjelenése később várható.

NEW YORKBAN TÖRTÉNT: