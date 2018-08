Ebben a városban lehetetlen füldugó nélkül aludni

A Samsung augusztus 9-én rántja le hivatalosan a leplet a Galaxy Note 9 okostelefonról, a bemutatón pedig ott lesz a 24.hu is, hogy első kézből írhassunk a tapasztalatainkról. Az eseménynek New York, azon belül is a brooklyni Barclays Center ad otthont, úgyhogy már mi is itt vagyunk a Nagy Almában, ami tényleg egy egészen különleges hely – nem is olyan rég egy kolléga fejtette ki bővebben, hogy miért.

A cikkből természetesen az sem maradt ki, hogy a párás, állott levegőjű betondzsungelben – itt nyer igazán értelmet ez a kifejezés – sokkal nehezebb elviselni az otthon is uralkodó 30-34 fokot, viszont arról egyáltalán nem esett szó, hogy ebben a városban egészen elképesztő a zajszennyezés.

Napközben persze minden város zajos, például Budapest is, sőt a magyar fővárosban éjszaka az erkélyre kiállva is hallható egyfajta sosem múló zümmögés, de az tényleg semmi ahhoz képest, ami New Yorkban fogadja az embert. Hatalmas közhely, de ez a város tényleg soha nem alszik, olyan, mintha egy hatalmas gépezetben lennénk, ami folyamatosan zúg –

úgy kell elképzelni, mint amikor a légkondicionáló komoly teljesítményen pörögve igyekszik lehűteni egy helyiséget.

A folyamatos zúgás ugyanakkor részben pont a rengeteg légkondi miatt lehet, ugyanis az Egyesült Államokban, így a keleti parton is mindenhol veszettül nyomják a klímát, a hotelszobában például nem is lehet 24 fok fölé állítani a hőmérsékletet, egy üzletbe/étterembe belépve pedig az európai ember első gondolata még nyáron is rögtön az, hogy hozni kellett volna egy pulóvert.

A rengeteg, folyamatosan dolgozó masina zúgása egybe olvad a metropolisz többi zajával, ami monoton, és egész hangos morajlássá áll össze – a várost sokadszorra megjáró tapasztaltabb kollégák szerint egyedül a Central Parkban lehet elmenekülni előle. Napközben mindez nem annyira kelti fel az ember figyelmét, a késő esti órákban, 10-11 felé viszont már egészen furcsa, hogy a város nem akar kikapcsolni.

Zavaróvá pedig akkor válik, mikor az ember megpróbál lepihenni: a hotelba visszaérve először azt hittem, hogy a klíma zakatol, de aztán rájöttem, hogy azt már korábban lekapcsoltam, és az ablakon keresztül is a várost hallom. A lenti felvétel nem adja vissza a valódi „élményt”, mert a telefon mikrofonja kicsit tompítja a zúgást, de Manhattan alsó csücskében, nem messze a Wall Streettől, egy utcára néző szobában ennél nagyobb csend sosem lesz.

Persze biztos sok múlik a szigetelésen, illetve, az utca, továbbá a szemben lévő épület közelségén, de Újpestről érkezve, ahol simán lehet nyitott ablaknál aludni, egészen kellemetlen élmény, hogy New Yorkban lehetetlen füldugó nélkül aludni. Persze mint mindenhez, nyilván ehhez is hozzá lehet szokni, és félreértés ne essék, nem panaszkodom, csak jó, ha mindenki tudja, hogy ha valaha New Yorkba veti a sors, és szeretne egy közepesen jót aludni, akkor semmiképp ne hagyja otthon az apró szilikon dugókat.

