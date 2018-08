Itt a telefon, amibe beleőrülnek az átlagemberek

A CAT-telefonokat sokan kissé lenéző hangon emlegetik melóstelefonként, pedig az S61 a maga 310 000 forintos árával nem éppen átlag melós kategória. Bár hallani, hogy szakemberhiány van, meg a jó munkaerőt meg kell fizetni, de a feltúrt 4-6-os villamos vonalán nem pont ilyet szoktak nyomogatni a munkások. Szóval minimum egy építésvezető, vagy főmérnök telefonja lehet ez a készülék, de vajon mit kezd egy ilyennel, akinek annyi köze van az építőmérnöki szakmához, hogy rakott már össze IKEA-bútort, és nem veti meg a LEGO építkezéseket sem?

KIPRÓBÁLTUK

A hasonló árú csúcstelefonok megjelenésének közös jellemzője, hogy nagyon szépek, nagyon vékonyak, és többségüknél elengedhetetlen az üveg hátlap. A CAT-telefonról viszont nem a kecsesség és a szépség jut az ember eszébe, cserébe viszont nem kell attól rettegni, hogy egy rossz mozdulatnak köszönhetően annyi lesz a hátlapnak vagy a képernyőnek. Nem kell rá ormótlan tokot sem venni, ezt a telefont ugyanis 1,8 méterig bárhonnan le lehet ejteni, legfeljebb a konyhakő törik össze. Ami viszont fájdalmasan veszélyes, ha az ágyban, böngészés közben ejtjük a fejünkre,

úgyhogy erre érdemes különösen figyelni.

A legtöbb csúcstelefon már csepp- és porálló, különösebb bajuk akkor sem lesz, ha belecsúsznak a kádba, vagy egy féktelen kerti bulin behajítják a medencébe. Az S61-gyel viszont nem is kell azonnal kimászni a medencéből, mert egy órán keresztül bírja akár három méter mélyen is. Cserébe a készülék könnyűnek éppen nem nevezhető: izomláza ugyan senkinek nem lesz egy hosszabb beszélgetéstől, de azért eléggé lehúzza a zsebet a 250 grammos készülék.

Viszont nemcsak a vizet, de az extrém hőmérséklet ingadozást is jól bírja, hiszen -25 és 55 fok között bátran lehet használni, úgyhogy akár síelni, vagy éppen sivatagi túrára is bátran el lehet vinni, és az sem baj ha mindezt hipertérugrással, néhány perc különbséggel alatt tesszük meg.

HŐKAMERA, TÁVOLSÁG- ÉS LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG-MÉRŐ EGYBEN!

Az hogy egy kifejezetten drága telefon manapság legalább annyira törékeny, mintha egy kínai porcelánvázát hurcolnánk magunkkal, az eléggé frusztráló, de az S61 legizgalmasabb pontja mégsem a strapabírósága vagy a 4500 milliamperes akkumulátor, hanem a hőkamera, amivel 400 Celsius-fokig lehet megnézni, hogy a falban miképp hevülnek a vezetékek és a csövek, továbbá azt is megmutatja, hogy hány fok van ott, ahova a kamerát irányítjuk, sőt egy képen akár több hőfokot is képes megjelenteni.

A lézeres távolságmérő pedig egy gyors kalibrálás után akár területet is tud mérni. Bár nagyon alapos, azért nem mér 100 százalékig pontosan, vagyis egy egész házat nem érdemes ezzel megtervezni, de az például nagyon egyszerűen kiszámítható vele, hogy mennyi csempe kellene a fürdőkád elé. Amire figyelni kell, hogy mindig párhuzamosan kell tartani a készüléket azzal a felülettel, amit mérni szeretnénk, mert akkor lesz a lehető legpontosabb az adat.

És ez még nem minden, hiszen az S61-be került beltéri levegőszennyezettség-mérő is. A mindennapi életben ez a legkevésbé szórakoztató funkció, bár tény, hogy jó tudni, mikor kellene szellőztetni, illetve ez a szakembereknek hasznos igazán, hiszen a szoba páratartalmából eldönthető, hogy a falon megszáradt-e a festék, az egészségtelen minőségű levegőnél pedig magától jelez a szerkezet. A szén-monoxid mérőt nyilván nem váltja ki a lakásban, de ez a funkció nagyon hasznos lehet vegyszerekkel- vagy az építőiparban dolgozóknak – utóbbiak rögtön láthatják, ha túl magas a porkoncentráció a felújítás alatt.

MINDENKI MÁST ŐRÜLETBE KERGET

Vannak dolgok, amik szakember kezében hasznosak, egy átlagfelhasználó kezében viszont nem túl izgalmasak, rosszabb esetben egyenesen veszélyesek. Ebben a telefonban három ilyen dolog akad, és valóban nagyon egyszerű rákattanni, hogy állandó és kényszeres távolság- és hőmérsékletmérésben tengessük a napjainkat. A hőkamerás megszállottság nálam ott kezdődött, amikor az összes ismerős hőképének elkészítése után a kisállatok is menekültek előlem, így más alanyokat kell keresni.

Na, ekkor jönnek az olyan szórakozások, mint vacsorafőzés közben azt nézegetni, mennyire sült át a hús, esetleg hazafelé a parkolóban átcsaphatunk oknyomozóba, a hőkamerával suttyomban ellenőrizve, hogy melyik autó érkezett nemrég, hiszen a telefon megmutatja, ha még meleg a motor.

A tesztidőszak alatt gyakorlatilag mindent megnéztem hőkamerával, legyen az koncert, vagy a menzás kaja, hogy tudjam, melyik hűlt már ki.

Mikor már a villamossín hőmérsékletét is leellenőriztem a nagy forróságban, vagy azon gondolkodtam, hogy vajon forgattak-e már ilyen telefonnal horrorfilmet, ahol a szörnyek/démonok/szellemek csak a telefon hőkameráján látszanak, akkor tudtam, hogy le kell állnom.

Viszont a távolságmérés sem jobb. Eleinte csak a lakást mértem fel, meg a hétköznapi tárgyakat, aztán az egész utcát, a boltban a polcot, és egyszer lemértem azt is, hogy hány méterrel késem le a villamospótló buszt. Ekkor tértem át a levegőszennyezettség-mérésre, amit már előtte kalibráltam, vagyis gyűjtötte az adatokat, egyszer ki is szellőztettem a héten miatta, viszont később szembesültem azzal, hogy ennek ellenére is vagy két órán keresztül veszélyesen rossz levegőben ültem napokkal korábban.

Vagyis a teszt végére kiderült, hogy ezeket a funkciókat nem csak a mérnökök és mesterek tudják alkalmazni, hanem az átlagemberek is. Igaz az ő esetükben sokkal könnyebb veszélyesnek ítélni mondjuk egy konnektort amiatt, mert a hőkamera szerint meleg, míg egy szakember pontosan tudja: ez még messze nem az a szint, ami miatt aggódni kellene.

MINDEN MÁS

A CAT S61 telefon a 16 megapixeles hátlapi kamerájával nem fog olyan képeket csinálni, mint a hasonló áru társai, cserébe azok sem tudnak hőkamerás fotót készíteni. A készülék teljesítményben is alulmarad a legújabb csodamobilokhoz képest, ugyanakkor aki eddig sem járatta csúcsra a telefonját,

annak ez a készülék sem fog csalódást okozni.

Aki pedig törte már össze a telefonját úgy, hogy csak kicsúszott a kezéből, és a mobil nem is esett nagyot, és úgy gondolja, hogy legalább a hőkamerát vagy a távolságmérőt ki tudja használni, annak bőven jó választás lehet. Nemcsak építkezéseken/felújításokon lehet hasznos, hiszen a hőkamerát hatékonyan be lehet építeni a mindennapokba, a távolságmérő pedig egy lakberendezőnek is hatékony segédeszköz lehet, az árba pedig érdemes azt belekalkulálni, hogy egy felső középkategóriás telefon, egy hőkamera és egy lézeres távolságmérő külön-külön megvásárolva is jóval többre jönne ki, mint ez a készülék.

SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 5,2 colos IPS, FHD (1920X1080).

Chipset: Qualcomm SD630.

RAM/ROM: 4 GB RAM / 64 GB ROM (bővíthető).

Hátlapi kamera: 16 MP.

Előlapi kamera: 8 MP.

Akkumulátor: 4500 mAh, Lithium Ion.

Operációs rendszer: Android 8.0.