Beszáll a Sláger TV a kampányba?

Simicska tévéje is döntött

Több más, országos lefedettséggel bíró lineáris tévéhez hasonlóan a Tematic Media Groupot, illetve annak tulajdonosát, Radu Morart is megtaláltuk a kérdéssel, tervezik-e, hogy piactársaikhoz, az RTL Klubhoz és az ATV-hez hasonlóan a Tematichoz tartozó csatornákon (ilyen a Magyar Sláger TV és a Fishing&Hunting horgász- és vadász tematikus csatorna is) helyet biztosítanak a választási kampányban a pártok reklámjainak.

Bár arra számítottunk, hogy a TV2-höz és a HírTV-hez hasonló elutasító válasz érkezik helyből, hiszen ha biztosítanak felületet, akkor azt csak ingyenesen tehetik meg, Radu Morar portálunknak azt írta:

a Magyar Sláger TV fontolgatja a politikai reklámok közzétételének kérdését.

Végleges döntés azonban a válasz alapján még nem született a Tematicnál az ügyben, mivel a tévétársaság tulajdonosa nyilatkozatában azt is hangsúlyozta:

A vonatkozó törvény legkésőbb 2018. február 17-én 16 óráig ad lehetőséget ezen szándékunk bejelentésére.

Radu Morar hozzátette:

A mérlegeléshez hozzátartozik, hogy a bejelentésben meg kell határoznunk a politikai reklámok közzétételére szánt pontos időtartamot is, ami a jogszabály alapján nem lehet kevesebb mint 235 perc.

Csak ingyen adhatják a reklámidőt

A jelenlegi, a második Orbán-kormány idején életbe lépett jogi szabályozás alapján az M1, a Kossuth Rádió és a Duna TV minden országos listát állító pártnak azonos terjedelemben, és ingyenesen köteles leadni a reklámfilmjét. Az országosan elérhető kereskedelmi alapokon, azaz profitorientált módon működő médiaszolgáltatók ugyanakkor maguk dönthetik el, hogy kívánnak-e politikai reklámot sugározni, vagy sem. A képernyőn futó politikai reklámok közzétételéért a médiaszolgáltatók nem kérhetnek és nem fogadhatnak el ellenszolgáltatást a reklámozóktól. Amennyiben viszont az igen mellett döntenek a médiaszolgáltatók, valamennyi pártnak egyenlő feltételeket kell biztosítaniuk, és a döntést be kell jelenteniük a Nemzeti Választási Bizottságnak. A médiahatóság által nyilvántartott országos lineáris médiaszolgáltatók február 17-ig dönthetnek arról, hogy lehetőséget adnak-e a pártoknak a választási üzeneteik közvetítésére.

A Story tévécsatornákról és az Echo TV-ről sem tudni még

2014-ben egyébként egyetlen kereskedelmi tévé sem biztosított ingyenesen reklámhelyet a pártoknak, így az RTL Klub és a ATV döntése, hogy ezt idén megteszi, már most fordulatnak tekinthető az előző választásokhoz képest. A HírTV és a TV2 nyilatkozott még, de ők nem kívánnak politikai reklámokat sugározni.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Echo Tv-nek is küldtünk kérdést szerdán a témáról, de válasz nem érkezett mostanáig. Kerestük az ügyben egy tulajdonosváltás miatt épp nagy átalakulásban lévő Story4, a Story5 és a Galaxy TV csatornákat működtető Digital Media and Communcations Zrt.-t is, hogy ők adnak-e reklámidőt a pártoknak, de Borsány-Gyenes András későbbre ígért választ.

Kihagyja a TV2 Csoport a választási kampányt Bár a kormány fizetett migrációs szpotjai most is futnak a TV2-n, Andy Vajna 11 tévécsatornája közül egy sem fogad be a pártoktól politikai tévéreklámot a választási kampányban. A tv2.hu-n se tudnak hirdetni.

Az országgyűlési választásokat 2018. április 8-ra tűzte ki Áder János köztársasági elnök.

A Tematichoz tartozik egyébként a Budapesten hosszú ideje piacvezető Sláger FM kereskedelmi rádió is.