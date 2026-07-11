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Kultúra

4 év után találkozhatott az unokáival III. Károly király

Cameron Spencer / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 11. 14:33
Cameron Spencer / Getty Images

Archie herceg és Lilibet hercegnő hosszú idő után találkozhatott nagyapjával, III. Károly királlyal, adta hírül a People.

A Buckingham-palota pénteken megerősítette, hogy a brit uralkodó és Kamilla királyné aznap látta vendégül Harry herceget, Meghan Markle-t és a pár két gyermekét. Az újraegyesülésre a Highgrove House-ban, az uralkodó vidéki magánrezidenciáján került sor az angliai Gloucestershire-ben. Meghan és a gyerekek európai nyaralásukból repültek át az újraegyesülés kedvéért.

Négy év után ez volt az első személyes találkozás a 7 éves Archie herceg, az 5 éves Lilibet hercegnő és nagyapjuk között.

Archie és Lili Kaliforniában nevelkedik, ahová Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban, a királyi család dolgozó tagjaiként való visszavonulása után költözött.

A gyerekek utoljára 2022 júniusában jártak apjuk hazájában.

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