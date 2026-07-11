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Kultúra

Démoni megszállottság, atomháború, és gonosz tinik – miért kattanunk ennyire a horrorra?

Stuart C. Wilson / Getty Images for Paramount
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 11. 19:53
Stuart C. Wilson / Getty Images for Paramount
A horror megosztó műfaj, amely a jelek szerint mégis sokadik aranykorát éli – annak ellenére, hogy sokak számára egyszerűen érthetetlen, mi a jó abban, ha alsó hangon másfél órányi intenzív stressznek tesszük ki magunkat a rémesnél rémesebb témákat feldolgozó történetekkel. De vajon miért szeretjük mégis a borzongást? Erre voltunk kíváncsiak, és izgalmas válaszokra leltünk a műfaj egyik kutatója, valamint egy evolúcióspszichológia-professzor segítségével.

2026 nyara eddig a horrorfilmekről szól a mozikban. Hatalmasat tarolt a Megszállottság és a Backrooms – Hátsó szobák is – a két film sorra döntötte a bevételi rekordokat, a hollywoodi léptékben aprópénznek számító költségvetésüknek immár sokszorosát hozták vissza. Ami még talán ennél is fontosabb: az eddig nehezen elérhető Z-generáció tömegesen áramlott a vetítőtermekbe, ami miatt jelenleg mindenki próbálja megfejteni a két film sikerének képletét. Így várhatóan folytatódik a tendencia, hogy egyre több fiatal rendező próbálhatja ki magát a horrorban, ami egyébként sokkal régebbre nyúlik vissza, mint azt feltételeznénk. Mert a moziban rettegni természetesen nemcsak a „mai fiatalok” szeretnek.

De mi olyan vonzó a borzongásban? Miért lelünk élvezetet abban, hogy az ülés karfáját markolva szorongunk a főhősért, akit kérlelhetetlenül üldöz mondjuk egy őrült gyilkos, vagy akár egy szuperképességekkel felruházott vadállat?

A mostohán kezelt műfajt boncolgató kevés hazai kutatók egyikével, Dr. Csetényi Korinnával néztük meg a horror kulturális jelentőségét, Dr. Bereczkei Tamással, az evolúciós pszichológia professzorával pedig arra kerestük a választ, miért jó az nekünk, ha ilyen történetekkel rettegtetjük magunkat.

FOCUS FEATURES LLC. A Megszállottság című film egyik jelenete.

Az emberiség önterápiája

A 20. századba lépve nem kellett sokáig várni, hogy a horror a mozgóképet is meghódítsa Hollywoodon keresztül. A második világháború után viszont új korszak kezdődött:

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Milyen szerepe van a horrorfilmeknek a társadalmi traumák feldolgozásában?
  • Milyen radikális reakciókat váltott ki a közönségből Az ördögűző?
  • Tényleg gyomorforgatóbbak a mai horrorok?
  • Mi köze van a műfaj iránti vonzalmunknak az evolúcióhoz?
  • Milyen társadalmi csoport vonzódik jobban a horrorfilmekhez?
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