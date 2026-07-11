60 millió forint értékű festményt hagytak az utcán, egy férfi fogta és hazavitte, mert tetszett neki a keret

Egy spanyol férfi pusztán a díszes, aranyszínű kerete miatt vitt haza egy utcán hagyott festményt Sevillában. Otthon mesterséges intelligenciával próbált utánanézni a kép eredetének, majd szakértőkhöz fordult – írja a People.

A Murcia tartományban található Puebla de Sotóban élő Andrés Hurtado családjával töltött egy hétvégét Sevillában, amikor az utcán felfigyelt egy látszólag gazdátlan festményre.

Hurtado elmondása szerint néhány gyereket látott, akik egyszerűen otthagyták a képet az út mellett. A férfit elsőre nem is maga a festmény, hanem annak mutatós kerete ragadta meg.

Láttam, hogy néhány gyerek letesz egy festményt az utcán. Arra gondoltam, milyen szép a kerete. Magát a képet igazából meg sem néztem rendesen, csak felvittem a szállodába.

Miután családjával visszatért Murciába, Hurtado kíváncsi lett arra, mit ábrázolhat, illetve kitől származhat az alkotás. A festményen két csónak látható egy tengerparti horizont előtt. Mesterséges intelligencia segítségével próbálta azonosítani a művet. A program a kép stílusjegyei alapján azt valószínűsítette, hogy Joaquín Sorolla, a fényábrázolásáról, tengerparti jeleneteiről és impresszionisztikus tájképeiről ismert spanyol festő egyik alkotása lehet.

Hurtado ennek ellenére sem hitte, hogy valódi műkincs került a birtokába. A férfi ezután felvette a kapcsolatot egy aukciósházzal, és fényképeket küldött a festményről. A szakértők rövid időn belül válaszoltak neki.

Az első vizsgálatok szerint a kép valóban Joaquín Sorolla eredeti alkotása, értékét pedig akár 150 ezer euróra, azaz nagyjából 60 millió forintra becsülhetik.

Ez lett a sztori vége

A festmény eredetének tisztázása után azonban az is hamar kiderült, hogy kié volt eredetileg az alkotás. Tulajdonosai már a hét elején keresni kezdték a festményt. A család éppen nyaralni indult, és az autó csomagtartójába pakolt, amikor a kép véletlenül az utcán maradt. Elmondásuk szerint gyakran magukkal vitték az alkotást az utazásaikra, ezúttal azonban a csomagok átrendezése és a forgalmi helyzet miatt megfeledkeztek róla.

A festményt először egy gyerekekből álló csoport találta meg, később azonban ők is otthagyták. Ekkor bukkant rá Andrés Hurtado, aki elsősorban a kép aranyszínű keretét találta érdekesnek.

Miután a család észrevette, hogy a festmény nincs náluk, plakátokat helyeztek ki Sevilla belvárosában, és bejelentést tettek a spanyol rendőrségen is.

Amikor Hurtado a hírekben meglátta, hogy egy, az általa megtalálthoz kísértetiesen hasonló festményt lopottként keresnek, azonnal felvette a kapcsolatot a hatóságokkal.

Rögtön felhívtam a rendőrséget, és elmondtam nekik, hogy a hírekben szereplő történet nem igaz. Közöltem, hogy nem elloptam a képet, hanem egyszerűen felvettem az utcáról.

A férfi végül visszajuttatta az értékes festményt Sevillába, a tulajdonos család pedig hálája jeléül ajándékot ajánlott fel neki.