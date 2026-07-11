Dwayne Johnson a Broadwayn szeretne debütálni, megtalálta a hozzá illő színdarabot

Az akciófilmekből a drámák felé való kikacsintása után Dwayne Johnson ismét tőle szokatlan dobásra készül: a sztár elmondta, évek óta dolgozik azon, hogy bemutatkozhasson a Broadwayn, és eredetileg egyik legjobb barátjával, Kevin Harttal állt volna színpadra. A közös terv azonban egyelőre nem valósulhatott meg, mert a két színész időbeosztását képtelenség összeegyeztetni.

Johnson a People magazinnak adott interjújában árulta el, hogy már két és fél, három éve szervezik a Broadway-debütálását.

Most csak azért beszélek róla, mert a tequila beszél belőlem

– viccelődött a színész.

A tervek szerint Neil Simon klasszikus vígjátékában, a Furcsa párban szerepeltek volna együtt. Az új produkció mögött Jeffrey Seller, a Hamilton producere állt volna, a két sztár sűrű programja miatt azonban mindeddig nem sikerült összehozni az előadást.

Nagyszerűek lettünk volna. Kevin a legjobb barátom, halálosan szeretem, de az igazság az, hogy a következő három-öt évre teljesen be van táblázva. Ez a valóság.

A két színész először a 2016-os Központi hírszerzés című akcióvígjátékban dolgozott együtt, majd a Jumanji: Vár a dzsungel és annak folytatása, a Jumanji: A következő szint kedvéért is újra összeálltak. Hamarosan ismét együtt láthatók a Jumanji: Open World című filmben.

Johnson ugyanakkor azt mondta, nem mondott le arról, hogy egyszer Harttal közösen a Broadwayn is fellépjenek.

Nem engedem el ezt az álmot.

A Furcsa pár széles körben akkor vált ismertté, mikor 1968-ban film készült belőle Hollywoodban a nagyszerű Jack Lemmon–Walter Matthau páros jóvoltából. Később egy második film erejéig is visszatértek 1998-ban, sőt, harmadik rész is tervben volt, ám az élet közbeszólt: mind a két sztár elhunyt.