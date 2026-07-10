A szépségkirálynő, akiből mindenki akart egy darabot – 40 éve halt meg Molnár Csilla, Magyarország szépe

A mai napon kerek 40 éve, hogy tragikus véget ért a Kádár-korszak első és legismertebb szépségkirálynője, a halálakor csupán 17 éves Molnár Csilla élete. A fiatal lány 1986. július 10-én – kilenc hónappal azután, hogy fejére került a korona – döntött úgy, hogy egy marék szívgyógyszert bevéve öngyilkosságot követ el.

Lapunk korábban, Molnár Csilla szépségkirálynővé választásának 40. évfordulóján emlékezett meg a történetről egy kétrészes cikksorozatban, amiből kiderül, ki volt ő, milyen események vezettek élete utolsó napjáig, és hogyan illeszkedett mindez a Kádár-korszak alatti, szocialista Magyarország életébe.

Ártatlan gyerek egy veszélyes világban

Bár technikailag nem az általa megnyert 1985-ös Miss Magyarország szépségverseny volt az első ilyen esemény Magyarországon, mégis ez jelezte a nyugati kultúra beszivárgását a vasfüggöny keleti oldalára.

A Kaposváron született, de élete nagy részét Fonyódon töltő Csilla első helyezése talán még számára is váratlan fordulat volt, amire édesapja, Molnár István vegyes érzelmekkel reagált, amik hullámzóan, de mégis a negatív irányba tendáltak, hisz úgy vélte, ez egyenes út lánya prostituálásához. Így Csilla és édesanyja titokban próbálták egyengetni a lány útját a szépségversenyek világában.

A verseny megnyerése ugyan eleinte tündérmesének tűnt, az, ami utána jött, embert próbáló nyomást helyezett az akkor 16 éves lányra. Kénytelen volt szembesülni vele, hogy sokkal inkább kezelik termékként, mint bármi másként: a szépségversenyt szervező Magyar Média vezetője, Fodros István lenyúlta a Csillának egy gáláns üzletember által felajánlott ezer dollárt, a lányról Pauer Gyula műhelyében készült aktfotókon pedig egy nyugatnémet szexlapban élcelődtek gunyoros hangnemben.

Ártatlan gyerekként csöppent bele egy veszélyes világba, amiről semmit sem tudott

– jellemezte a helyzetet visszatekintve Balázs Klári, aki Korda Györggyel együtt szoros kapcsolatban állt a családdal.

A szépségkirálynő életét feldolgozó cikksorozatunk első része alább olvasható:

Szétszedte a nyilvánosság

Két sikertelen próbálkozás után, hogy menedzsert szerezzenek neki, Fodros egy nyugatnémet szerződést rakott Csilla elé, és nemzetközi karriert ígért neki, amennyiben a Molnár család leszáll róla a köddé vált ezer dollár kapcsán. Nyugati munkákból ezután nem volt hiány, ami elsőre jól hangzik, mégis megkeserítette a lány életét, aki nemcsak, hogy a legtöbb megbízásért egy garast sem kapott, de tulajdonképp minden férfi ki akart kezdeni vele, aki csak a közelébe került.

Pletykákból sem volt hiány a fiatal szépségkirálynővel kapcsolatban: több ismert férfi közszereplővel is kapcsolatba hozták, és az apját is meggyanúsították azzal, hogy lefizette a Miss Magyarország zsűrijét, hogy a lányának kedvező ítéletet hozzanak.

Amit az újságok összeirkáltak róla, az mind hazugság volt. Én ismertem, nem volt ő egy könnyűvérű nőcske. Egyetlen férfi volt az életében, akibe nagyon szerelmes volt

– mondta róla Balázs Klári.

Ez a férfi pedig a nála idősebb Futács Károly üzletember, a Gyöngyhalász diszkó tulajdonosa volt. Csilla halála napján is arra készült, hogy az édesapjával kicsúcsosodó konfliktus elől a férfi otthonába menekül majd, ám a Molnár házból már csak mentőautóban távozott, ám nem tudták megmenteni.

A szépségkirálynő életét feldolgozó cikksorozatunk második, befejező részét itt olvashatják: