Bayer Zsolt mostantól szép hosszú cikkeket ígér, mindenféle durvaság nélkül

Bayer Zsolt és Fodor Gábor volt a Mandiner Reakció című műsorának vendége, amelyben az alakuló Tisza-kormány mellett a választási vereség okairól is beszélgettek. Ennek nyomán került szóba, hogy akár a Bayer által előszeretettel alkalmazott durva stílus is szerepet játszhatott a Fidesz szempontjából csúfos eredményben.

Zsolt, te mit gondolsz erről, váltasz-e stílust?

– tette fel a kérdés Kacsoh Dániel műsorvezető, mire a publicista azzal kezdte, hogy „nyilván, mert értelme meg tétje sincs már”, de azért nem bírta ki, hogy ne tegyen hozzá „egy kicsit kiegészítést”. Mint mondja, ő bármikor nagy örömmel elhallgatja, hogy milyen stílust használ, de egy kicsit elmosolyodik ilyenkor, hiszen szerinte a „túloldalon” is röpködnek a trágárságok, amikre fel is idézett pár példát a „bajszos szartól” a „szatyor fingig”.

Nekem van egy olyan érzésem, hogy odaát az a helyzet, hogy meg vannak arról győződve: ők bármilyen stílusban, bárkiről, bármit mondhatnak, bárkit elküldhetnek az anyjába. De, ha ezt visszakapják, akkor felteszik a kezüket, hogy Úristen, hogy lehet így beszélni. Csak ennyit akartam leszögezni. Amúgy meg most, ebben a világban, hát édesem, a túlfeszült lényeglátó szerepébe fogok visszaköltözni. Szép hosszú elemző cikkek, mindenféle durvaság nélkül. Annak lesz értelme

– mondta, utalva Bibó István definíciójára, aki a túlfeszült lényeglátókat a hamis realistákkal állította párba – mindkét történelmi alkathoz kritikusan viszonyulva – A magyar közélet százesztendős fordított kiválasztása: hamis realisták és túlfeszült lényeglátók című írásában.