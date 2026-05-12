Az USA születésénél hősi halált halt magyar huszárezredesére emlékeztek Washingtonban

Az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesére, Fabriczy Kováts Mihályra emlékeztek Washingtonban hétfőn – írja az MTI.

Az eseményen a helyi Kossuth Ház homlokzatán felavatták az Egyesült Államok kétszázötven éves fennállását is köszöntő feliratot, ami egyben emléket állít az 1779. május 11-én a charlestoni csatában életét vesztő, az amerikai könnyűlovasság egyik megalapítójaként tisztelt katonatisztnek.

Az épületen az ünnepi alkalom tiszteletére amerikai zászlót a tizenhárom alapító államot jelképező, tizenhárom csillagot mutató történelmi lobogóra cserélték.

Az amerikai adminisztráció nevében köszöntőt mondott Gavin Wax, a külügyminisztérium államtitkári kabinetvezetője. Kiemelte: Fabriczy Kováts Mihály szerepvállalása arra mutat rá, hogy a két nemzet kapcsolatai az Egyesült Államok megalapításáig nyúlnak vissza, ami szoros kapcsot jelent, és amivel nem sok nemzet dicsekedhet.

Smith-Lacey Anna, a Kováts Mihály Emlékbizottság tagja, a Hungary Foundation igazgatója elmondta: adománygyűjtést indítottak annak érdekében, hogy 2029-ben Charleston belvárosában szobrot állíthassanak a Karcagról induló Fabriczynak.