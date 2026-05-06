Orbán Viktor a keresztről leszedett Krisztusként fekszik egy brazil lap címlapján, Trump és Netanjahu is siratja

Sajátságos módon reagált az áprilisi országgyűlési választásokra egy brazil kulturális magazin, a Piauí, ami májusi borítóján a sienai iskola egyik legfontosabb alakja, Duccio di Buoninsegna Krisztus sírbatételét ábrázoló művét (1308-1311) dolgozta át.

Caio Borges Az autokrácia temetése címet adta a művének, amin a keresztről már levett, kiterített Krisztus arcának helyére a leköszönő magyar miniszterelnökét helyezte, akit többek közt Donald Trump, J. D. Vance, Jair Bolsonaro és Benjamin Netanjahu áll körül.

Como o crime e as finanças convivem na Faria Lima. Um padre sem memória escancara passado brutal da Volkswagen em uma fazenda na Amazônia. O fantasma da crise climática ronda atletas e torcedores na Copa.

Leia na piauí de maio: https://t.co/iHedzmXtpN pic.twitter.com/J5UTfrU1yp — revista piauí (@revistapiaui) April 30, 2026

A lap egy hosszú tudósítást is közölt az április 12-i Tisza-győzelem, illetve a Fidesz-vereség okairól, több magyar politológust is megszólaltatva. A cikk szerint Orbán Viktor megállás nélkül beszélt megosztó témákról, a koronavírus-járványt követően, a stagnáló gazdaság és a magas infláció időszakában azonban egyszerűen kevés volt ahhoz, hogy egy újabb országgyűlési választáson arathasson győzelmet.

Az eredeti mű részlete egyébként így fest: