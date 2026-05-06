orbán viktorjair bolsonarobenjamin netanjahugrafika
Kultúra

Orbán Viktor a keresztről leszedett Krisztusként fekszik egy brazil lap címlapján, Trump és Netanjahu is siratja

Piauí
admin Vincze Miklós
2026. 05. 06. 16:18
Piauí
A kép eredetije egy középkori festmény, ezt alakította át a grafikus.

Sajátságos módon reagált az áprilisi országgyűlési választásokra egy brazil kulturális magazin, a Piauí, ami májusi borítóján a sienai iskola egyik legfontosabb alakja, Duccio di Buoninsegna Krisztus sírbatételét ábrázoló művét (1308-1311) dolgozta át.

Caio Borges Az autokrácia temetése címet adta a művének, amin a keresztről már levett, kiterített Krisztus arcának helyére a leköszönő magyar miniszterelnökét helyezte, akit többek közt Donald Trump, J. D. Vance, Jair Bolsonaro és Benjamin Netanjahu áll körül.

A lap egy hosszú tudósítást is közölt az április 12-i Tisza-győzelem, illetve a Fidesz-vereség okairól, több magyar politológust is megszólaltatva. A cikk szerint Orbán Viktor megállás nélkül beszélt megosztó témákról, a koronavírus-járványt követően, a stagnáló gazdaság és a magas infláció időszakában azonban egyszerűen kevés volt ahhoz, hogy egy újabb országgyűlési választáson arathasson győzelmet.

Az eredeti mű részlete egyébként így fest:

WikiArt

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szatmáry Kristóf: „Ki a f@sz ez a Balásy?”
Megszólalt Balásy Gyula ügyvédje a nyomozásról
NKA-ügy: Pataky Attila „napfényben utazó jövendőt” prognosztizált a pályázatában, a fia még ennél is tovább ment
Kvíz: mindenkinek van keresztneve, de a jelentését is tudod?
Vitatható adatok, zavaró kérdésfeltevés, könnyen megoldható esszésor – Repárszky Ildikó vezetőtanárral elemezzük a töriérettségit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik