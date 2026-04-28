demjén ferencmi vagyunk a nermuppetválasztás
Kultúra

Demjén Ferenc mégis engedélyezte a Mi vagyunk a NER klipjét, újra elérhető a választás előtti napok slágere

admin Vincze Miklós
2026. 04. 28. 08:55
Az alkotóknak sikerült megegyezni a zenésszel és menedzsmentjével, újra nézhetjük tehát a Muppet-figurává vált politikusokat és üzletembereket.

A választás előtti napokban óriási sikerré vált a mesterséges intelligenciával készült Mi vagyunk a NER című paródiaklip, amelyben egy sor ismert hazai politikus, illetve üzletember Muppet-verziója énekelt az elmúlt tizenhat évről.

Az Orbán Viktor és Rogán Antal mellett Várkonyi Andreát, Mészáros Lőrincet, Schmidt Máriát, Kövér Lászlót és Lázár Jánost sem kímélő anyag refrénje, a

Mi vagyunk a NER, mi vagyunk a tolvajok, lehet más a kormány, mi leszünk a küllők között a bot

pillanatok alatt bejárta az internetet, a dal azonban nem maradt sokáig elérhető, hiszen egy ponton átváltott Demjén Ferenc Jelszó: Love című számába, amely a hetvenes években, a Bergendy zenekar számára született.

A zenész stábja erre hivatkozva le tudta tiltani az anyagot, most, három héttel később azonban úgy tűnik, hogy mégis megenyhültek – írja a Telex.

A lapnak a Mi vagyunk a NER alkotói reagáltak is a videó újbóli elérhetővé válására: eszerint sikerült megegyezniük Demjén Ferenccel és a menedzsmentjével, akiknek szeretnék megköszönni a konstruktív hozzáállást.

Milliárdokat szórt ki a választás előtt a Szerencsejáték Zrt.
Százmilliárdokba kerül a családi kedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége
Kilépett a Fideszből egy soproni képviselő
Tiltakozik a Mi Hazánk a képviselők elköltöztetése ellen
Magyar Péter: Nem szavazzuk meg Szijjártót alelnöknek
