Az SZTE díszdoktora lesz Krasznahorkai László

Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományoz Krasznahorkai Lászlónak a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t.

A Nobel-díjas író a művészetek iránt érdeklődő joghallgatóként a JATE Állam- és Jogtudományi Kar diákújságjában, az 1973-ban alapított Impulzus második számában tette közzé egyik első írását, amelynek címe Tarkovszkij Andrej Rubljovja volt. A filmajánló valójában Krasznahorkai későbbi életművének esszenciája volt – fogalmazott az író monográfusa, Szabó Gábor irodalomtörténész, az SZTE BTK egyetemi docense.

Az idén az ELTE díszdoktorává vált Krasznahorkai első novellája végül 1977-ben, a Mozgó Világban, Tebenned hittem címmel jelent meg, az író pedig a jogi pálya helyett végül a Gondolat Kiadó munkatársa (1977–1982) lett.

Az 1983-ban az ELTE magyar-népművelő szakján diplomát szerző író 1993-ban Németországban az év legjobb könyvének járó Bestenliste-Preist, 2004-ben a Kossuth-díjat, 2014-ben az America Award in Literature életműdíjat, 2025-ben pedig az irodalmi Nobel-díjat nyerte el, amelyet 2026 márciusában a francia L’Ordre des Arts et des Letters, vagyis a Művészetek és Irodalom Érdemrendje kitüntetés legmagasabb, commandeur fokozata követett.

Krasznahorkai László az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolatban maradt szegedi alma materével, hiszen az SZTE BTK és az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium szervezésében beszélgetések, kerekasztalok és könyvbemutatók résztvevője volt.

Az egyetem májusban az SZTE BTK szervezésében négy rendezvénnyel is tiszteleg a Nobel-díjas író előtt, ezek egyikén pedig maga az író is közreműködik majd.