Helena Bonham Cartert kitették A Fehér Lótusz új évadából

Az új évad legnagyobb húzónevétől vált meg A Fehér Lótusz: Helena Bonham Carter távozott a stábból.

A Fehér Lótusz negyedik évadának forgatása éppen most kezdődött el, amikor kiderült, hogy a karakter, amelyet Mike White Helena Bonham Carter számára írt, a forgatáson nem működött. A szerepet ezért átgondolták, jelenleg átírják, és a következő hetekben új színészt keresnek a szerepre. Az HBO, a producerek és Mike White sajnálják, hogy nem dolgozhatnak együtt vele, de továbbra is lelkes rajongói maradnak, és nagyon remélik, hogy hamarosan egy másik projektben dolgozhatnak együtt a legendás színésznővel

– nyilatkozta a Deadline-nak az HBO szóvivője.

Korábban már bejelentettek néhány nevet: Chris Messina és Marissa Long, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig és AJ Michalka is játszik a sorozatban, a legismertebb arc azonban kétségkívül a kétszeres Oscar-jelölt Bonham volt.

Időközben az is kiderült, hol forog az új évad: