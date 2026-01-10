Ebben a hotelben forgathatják A Fehér Lótusz új évadát

A Fehér Lótusz alkotója, Mike White még nagyban dolgozik negyedik évad forgatókönyvén, a Variety azonban megtudta, hol forog majd az antológiasorozat új évada: egy 19. századi kastélyból átalakított luxusszállofában, a Côte d’Azur-i Saint-Tropez-ban található Château de La Messardière-ben.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a szériát ismét Európában, a francia riviérán tervezik folytatni, a pontos helyszín azonban csak most derült ki: a lap szerint a 13 hektáros, mandulafenyőkkel, ciprusokkal és jázminokkal tarkított területen fekvő Château de La Messardière egy ötcsillagos szállodalánchoz tartozik. A sorozatot gyártó HBO egyelőre nem erősítette meg a Variety információit.

A luxusszálloda lakosztályainak ára 3000 és 8000 dollár (vagyis közel egy millió és több mint két és fél millió forint) között mozog éjszakánként. Van wellnessrészleg, éttermek, sportolási lehetőségek, gyermek tábor és strand, ahová Rolls-Royce-szal viszik a vendégeket.

A Variety értesülései szerint a negyedik évad forgatása április végén kezdődik és október végéig tart. Az előző évadokhoz hasonlóan (a harmadik évadról szóló kritikánk itt olvasható) ez sem teljes egészében egy hotelben forog majd, White minidg több luxusszállodából ollózza össze a sorozat helyszíneit.

A cselekmény egyelőre szigorúan titkos, de a történet a lap szerint a Francia Riviérán játszódik majd, néhány jelenetet pedig egy párizsi szállodában forgatnak. Források szerint a cannes-i filmfesztivál is része lehet a történetnek, mivel a sorozat a május 13-26. között zajló fesztivál idején a Riviérán fog forgatni.

