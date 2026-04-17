dóczy balázssármán nóra
Kultúra

Virágos LEGO-ruhát készített egy magyar divattervező

admin Vincze Miklós
2026. 04. 17. 14:35
Tizenkétezer elemből született, és sajnos csak egyetlenegy darab van belőle.

Az esküvői ruhái miatt ismert magyar divattervező, Sármán Nóra Dóczy Balázs LEGO-építőmesterrel közösen egy egyedi ruhát hozott létre, bemutatva, hogy a merev elemekből igenis lehet hordható, elegáns kreációt összeállítani – olvasható a LEGO sajtóközleményében.

A tavaszi, világos pasztellszínekből, illetve százszorszép virágokból álló, hét kilót nyomó munka alapját Dóczy készítette, aki a kilencvenes és kétezres évek kalózhajós és dínós készleteinek hálós elemeivel dolgozott, erre pedig rögzítőelemek, valamint a Botanicals sorozat virágai és kiegészítői kerültek.

A 12 ezer elemből, 138 munkaóra alatt megszületett végeredményen 790 virág – összesen hét fajta – látható, de különlegességeket is fel lehet rajta fedezni, így a rózsaszín gerbera szirmait adó evezőlapátot, az autókormányt, a kétezres évek óta több mint kétszáz készletben megtalálható békát, a sziromként felkerült szuperhőspáncél-darabot, valamint a divattervezőt ábrázoló minifigurát.

A dán gyártó egy másik nagy durranást is bejelentett ma Magyarországon, hiszen elkészült a Magyar Tudományos Akadémia makettje, aminek bemutatóján lapunk is jelen volt:

Gyönyörködj velünk: 60 ezer LEGO-elemből épült meg a Magyar Tudományos Akadémia székházának élethű mása – galéria
A Magyar Tudományos Akadémia palotája 1860 és 1865 között közadakozásból épült fel, és ezt az egykori összefogást idézi meg az a gyönyörű LEGO építmény, amit április 19-én fejeztek be az MTA 200 programsorozat keretében.

