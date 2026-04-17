Meghalt Szilágyi Virgil, a magyar film sokat látott operatőre

Életének 95. évében, szerdán elhunyt Szilágyi Virgil Balázs Béla-díjas operatőr – írja az MTI, amely a családra hivatkozva hozzáfűzi: a szakembert április 15-én érte a halál.

Szilágyi az 1976-os Isten malmai, illetve a tíz évvel későbbi Átok és szerelem című alkotások fényképezésével vált a magyar televíziós filmgyártás egyik legmeghatározóbb operatőrévé – olvasható a Magyar Filmakadémia oldalán.

A filmes 1931. november 26-án született Budapesten, majd az 1957-ben alapított Magyar Televízió egyik első munkatársa lett. A kezdetben a híradónál, világosítóként és segédoperatőrként dolgozó férfi 1962-ben kameramanként vett részt a Mihályfi Imre rendezte Menekülés a börtönbe megszületésében, amely rövidesen a Magyar Televízió első cannes-i nagydíjas tévéjátéka lett.

Ennek fényében meglepő, hogy operatőri diplomáját csak évekkel később, 1965-ben szerezte meg a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Szilágyi fél évszázadot átfogó karrierje során százharmincnál is több televíziós játékfilmet, tévéjátékot, száznál több dokumentum- és ismeretterjesztő filmet, számtalan zenei, szórakoztató és tudományos filmet, valamint műsort készített.

A Magyar Operatőrök Társaságának (H.S.C.) vezetőségi tagjaként is aktív szakember pályafutását 1996-ban Balázs Béla-, 1999-ben Eiben István-, 2021-ben pedig Kovács László–Zsigmond Vilmos Életműdíjjal ismerték el, emellett pedig több mint húsz elnöki nívódíjban is részesült.