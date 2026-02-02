Pálfi György tyúkos filmjével indul a Magyar Filmszemle

Február másodikán Pálfi György Tyúk című filmjével elindul a 45. Magyar Filmszemle. A legrégebbi magyar filmfesztiválon

február 2. és 8. között 220 filmet fognak levetíteni a Corvin Moziban és az Inga Kultúrkávéházban 1000 forintos jegyár mellett.

A filmfesztiválon a vetítések mellett szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók is lesznek, többek közt Gárdos Péterrel, Ónodi Eszterrel, Török-Illyés Orsolyával, Herendi Gáborral és Olasz Renátóval is lehet találkozni. A programokat itt lehet böngészni.

A fesztiválon látható először a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) is díjazott Tyúk. Pálfi filmjének főszereplője egy tyúk, aki veszélyes kalandok után egy romos étterem udvarán köt ki. Itt rátalál a szerelemre, de szembe kell néznie a tyúkól hierarchiájával, és meg kell védenie a tojásait, amelyeket az étterem tulajdonosa rigorózusan gyűjt össze nap mint nap. A rendező magyar támogatás híján német-magyar-görög koprodukcióban készítette el legújabb filmjét. Elmondása szerint a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy úgy döntöttek, valódi állatokkal dolgoznak, és nem használnak számítógépes trükköket vagy mesterséges intelligenciát. „Ez egy biocsirkés film” – nyilatkozta Pálfi.