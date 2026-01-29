A debreceni édességpápa szerint Hajdú Péternek mások nyomora árán van Rolex a kezén

A többek közt varázsszívószálak gyártójaként milliárdossá vált Felföldi József az elmúlt években számtalan erős Facebook-poszttal örvendeztette meg a nem épp finomkodó közéleti véleményekre éhes magyarokat: az elmúlt hónapokban Orbán Viktorhoz, Sulyok Tamáshoz, illetve Orbán Ráhelhez is volt néhány keresetlen szava, most pedig Hajdú Péterhez intézett nem túl finom mondatokat.

Felföldi, akivel korábban nagyinterjút készítettünk, a hosszúra nyúló posztban most rámutat: őt érdekes módon egyetlenegyszer sem vette célkeresztbe Hadházy Ákos vagy bármilyen oknyomozó, Hajdú azonban egészen más vizeken evez.

Hogy is mondta a Frizbiben? Már az ember félve vesz fel egy márkásabb ruhadarabot, mert az alapján fogják megítélni, hogy »fel mert venni egy Dolce & Gabbana inget«. Döbbenetes, hogy itt tartunk…. És ennek megfelelően le is vette a műsor idejére azt az 5 millió forintos Rolex órát, amit még a műsor beharangozójában a csuklóján viselt. Biztosan korlátozva érzi magát. Hiszen ott vannak azok a drága holmik a gardróbjában, mind csak arra vár, hogy hordja őket, hogy megmutassa, mennyit is ér valójában… aztán nem meri felvenni egyiket sem, mert jön egy ilyen sehonnani politikus, meg jönnek a prolik, és szétszedik a luxizásért. Pedig hát a maga pénze. Megdolgozott érte. Miért bántják mégis? Miért? Vajon elgondolkozott-e már valaha – teljesen őszintén – ezen a kérdésen?

– indul a poszt, ami rövidesen le is üti a feldobott labdát:

Van itt egy szó, ami szerintem meghatározza, hogy ki lesz a »na mennyit költöttél az ingedre, és milyen óra van rajtad« hadviselés áldozata, és ki nem. Ez a szó az önerő. A saját jogú teljesítmény. Persze tudom, hogy Ön és valószínűleg az Önhöz hasonló összes »vállalkozó«, meg közéleti szereplő úgy érzi, hogy amit elért, az az övé, neki köszönhető, ő csinálta. Azt gondolják, hogy maguk is önerőből lettek azok, akik, és érték el azt, amit, de pont ezért kértem, hogy próbáljon már meg teljesen őszintén magába nézni a miért kérdés kapcsán.

Az üzletember ezt az időt is szerette volna megtakarítani Hajdúnak, hiszen így folytatta:

Az igazság az, hogy a NER kegyeltjei körében a valós teljesítmény és az elért üzleti eredmény nem köthető szorosan egymáshoz. Túlárazott megrendelések, indokolatlan megbízások, teljesítés nélküli kifizetések, elherdált közbeszerzések, igazságtalanul szétosztott pályázati források és elcsalt adóforintok. Ez jellemzi azt a rendszert, aminek Ön is a kegyeltje. Ön is olyan emberektől kapja/kapta a fizetését, a megrendeléseit, akik méltatlan módon bántak a magyarok pénzével, azzal a pénzzel, amivel lehetett volna akár enyhíteni a nyomort ebben az országban, amivel fejlődhettünk volna, amivel több lehetett volna a nemzet és az itt élő kiszolgáltatott embertömeg. Olyan emberek nyomorának árán van az Ön kezén ötmillió forintos Rolex, akik talán soha az életben nem érezték még magukat biztonságban, jóllakva, kényelmesen, elégedetten az életükkel. Akik jó eséllyel az életben nem hordtak még frissen vasalt, normális inget, piacosat sem, nemhogy D&G márkájút. Akik, ha betegek lesznek, meghalnak. Ha éhesek, akkor így jártak. Mert ha nem boldogulnak, akkor ők a társadalom terhei, akikkel a kormányunk köztudottan nem foglalkozik. Mert másra kell a forrás.

Ehhez még hozzáfűzte:

És olyan emberek munkája árán jut az Ön és barátai »vállalkozásának« finanszírozására, akik konkrétan nap mint nap kidolgozzák a lelküket. Akik többet tesznek le a nemzet asztalára és a nagy közösbe, mint maguk, mégsem látnak az életben egyszerre ötmillió forintot egy összegben. Nemhogy órára költenék azt. Szóval az én teóriám az, hogy Hadházy Ákos azokkal a közéleti és gazdasági szereplőkkel foglalkozik, akik mögül hiányzik a valós teljesítmény, mert aki tényleg beleteszi az időt, az energiát, a saját kreativitását, vagyonát, ötletét abba, hogy gazdag és sikeres legyen, és ez nem a nemzet rovására valósul meg, az nem számonkérhető, így szabadon költheti el az önerőből megkeresett pénzét. Elárulom: jó érzés! Önnek is meleg szívvel ajánlom ezt a fajta megtapasztalást!

A teljes poszt itt olvasható: