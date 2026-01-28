Újabb öt évig Rudolf Péter vezetheti a Vígszínházat

Újabb öt évig vezetheti a Vígszínházat és a hozzá kapcsolódó Pesti Színházat Rudolf Péter, miután a fővárosi közgyűlés ma támogatta Karácsony Gergely erre vonatkozó javaslatát – jelentette be a főpolgármester Facebook oldalán.

Mint írja, a 130 éves Vígszínház Budapest legnagyobb színháza, ezért is kötötték ki a színházi megállapodásban, hogy a vezetőjéről a kormánynak és a fővárosnak közösen kell döntenie.

Rudolf Péter rászolgált a bizalomra. Egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból olyan szakmai közösséget formált, amelyben a különböző korú és világnézetű művészek alkotnak együtt – mindannyiunk örömére. Ez óriási érték a mélyen megosztott világunkban. A Vígszínház messze nem csak szórakoztat: elgondolkodtat, megríkat és megnevettet egyaránt

– írja Karácsony, aki bejegyzésében azt is megemlíti, hogy éppen ma harminc éve, hogy 1996. január 28-án bemutatták be a Pesti Színházban a magyar színháztörténet egyik legsikeresebb darabját, A dzsungel könyvét, amit azóta is folyamatosan játszanak.

Rudolf Péter 2020-ban vette át a színház vezetését, miután lapunk egy interjúja nyomán többen azzal álltak elő, hogy a korábbi igazgató, Eszenyi Enikő mérgező munkahelyi légkört tartott fenn. Rudolf először ideiglenesen vette át a vezetést, majd 2021-ben hivatalosan, a hagyományos pályázati úton is elnyerte a Vígszínház igazgatói pozícióját, melyet öt évig tölthetett be. Ez az első ötéves megbízás járt most le, ám a főpolgármester bejegyzése szerint Rudolf most újabb öt évig folytathatja a munkát.

Tavaly szeptemberben, a Vígszínház 130. évadának bemutatóján az igazgató arról beszélt, hogy a színház szellemiségéhez hűen ragaszkodniuk kell a polgári tartáshoz, amihez, úgy látja, a mai korban tapasztalt indulatok fényében már bátorság kell.

Sok minden tapad a polgár szóhoz, de a legfontosabb, hogy megőrizzük a tartásunkat, az összetartásunkat, a kedélyünket

– mondta akkor.