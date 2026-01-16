Julio Iglesias tagadja, hogy szexuálisan zaklatta női alkalmazottait

Megtörte a csendet az ellene felhozott zaklatási vádakkal kapcsolatban Julio Iglesias. A spanyol énekes a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kijelentette: soha nem „bántott, kényszerített vagy bánt tiszteletlenül egyetlen nővel sem” – írja a Guardian.

A 82 éves énekest két volt alkalmazottja vádolta meg azzal, hogy szexuálisan bántalmazta, sértéseknek és megalázásoknak vetette alá őket, amíg neki dolgoztak dominikai és bahamai villáiban. Az ügyben két spanyol hírportál, az elDiario.es és az Univision Noticias hosszú nyomozást folytatott, végül kedden tették közzé a két nő vádjait. Ezek alapján a zaklatások 2022-ben történtek.

„Nagy sajnálattal reagálok a két korábban nálam dolgozó személy vádjaira” – írta Iglesias péntek reggel egy Instagram-bejegyzésben.

Soha nem bántottam, kényszerítettem vagy bántam tiszteletlenül egyetlen nővel sem. Ezek a vádak teljesen hamisak és mélyen megrázóak számomra

– jelentette ki, hozzátéve, hogy „meg fogja védeni méltóságát ez ellen a súlyos sértés ellen”.

A két nő – egy háztartási alkalmazott és egy fizikoterapeuta, akiket a hírportálok Rebeca és Laura álnéven mutattak be – Spanyolország legfelsőbb büntetőbíróságán vádolták meg Iglesiast szexuális zaklatással és emberkereskedelemmel. Az ügyben jelenleg előzetes vizsgálat folyik.

Rebeca állítása szerint Iglesias, aki akkor 77 éves volt, gyakran hívatta magához a szobájába a munkanapjai végén, majd beleegyezése nélkül ujjaival anális és vaginális behatolást hajtott végre rajta. „Szinte minden este kihasznált” – mondta. „Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga.” Laura arról számolt be, hogy Iglesias a beleegyezése és akarata ellenére megcsókolta a száján, és megérintette a melleit.

Szerdán az elDiario.es arról is beszámolt, hogy Rebeca és egy másik volt alkalmazott azt állítja, hogy kötelező nőgyógyászati vizsgálaton kellett részt venniük, hogy nemi betegségekre teszteljék őket, az eredményeket pedig Iglesias egyik házvezetőnőjének kellett elküldeniük.