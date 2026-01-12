Autista Barbie-t dobott piacra a Mattel

A Mattel egy fontos kezdeményezéssel indította a 2026-os évet: bemutatta új, autista Barbie babáját. A baba fejlesztése az autista közösség bevonásával zajlott, és több mint 18 hónapot vett igénybe. A cél az volt, hogy hitelesen tükrözze azokat a jellegzetességeket, ahogyan az autista emberek kapcsolódnak a körülöttük lévő világhoz. Az új baba a Barbie Fashionistas kollekció részeként érkezik, amely a sokszínűséget és az elfogadást állítja a középpontba – írta a cég a közleményében.

Az autista Barbie tervezése során az autista közösség tapasztalataira épülő, tudatos design-döntések születtek.

A baba tekintete enyhén oldalra irányul, ami azt tükrözi, hogy az autista közösség egyes tagjai kerülik a közvetlen szemkontaktust. Emellett egy valóban forgó, rózsaszín ujjas fidget spinnert tart a kezében, amely a stressz levezetéséhez tud hozzájárulni. A zajszűrő fejhallgató csökkenti az érzékszervi túlterhelést a háttérzaj kizárásával.

A tablet képernyőjén szimbólumalapú alternatív és augmentatív kommunikációt (AAK) támogató alkalmazás látható, amely a mindennapi kommunikációt segíti. A baba bő szabású, lila, finom csíkos A-vonalú ruhát visel rövid ujjakkal és lebegő szoknyával, amely csökkenti az anyag és a bőr közötti érintkezést. A megjelenést lila, lapos talpú cipők teszik teljessé, amelyek stabilitást és könnyed mozgást biztosítanak.

Magyarországon az autista Barbie bevezetése a MOZAIK Egyesület és az Autistic Art Alapítvány együttműködésében valósul meg. A 2026-os év során több, kifejezetten az autista Barbie-hoz kapcsolódó program és aktivitás indul, amelyek a játékélményen túl oktatási és szemléletformáló célt is szolgálnak. A MOZAIK Egyesületet autizmussal élő gyermeket nevelő szülők alapították 2011-ben. Fő céljuk, hogy támogassák az autizmussal diagnosztizált gyermekek és felnőttek családjait. Az autista Barbie részt fog venni az egyesület saját iskolai és érzékenyítő programjaiban. Az Autistic Art Alapítvány 2006 óta támogatja az autista emberek lakhatását biztosító otthonokat, miközben művészeti programjaival az ott élő fiatalok önkifejezését segíti. Az alkotások az alapítvány aukcióin és webshopjában is elérhetők, megvásárlásukkal pedig a lakóotthonok működését lehet támogatni. Az Autistic Art a művészeten és az érintettek aktív bevonásán keresztül kapcsolódik a közös munkához.

A Fashionistas kollekcióban szereplő, cukorbeteg, Down-szindrómás és látássérült babákhoz hasonlóan az autista Barbie is az adott közösség iránymutatásával kapta meg nevét és formáját. Célunk, hogy a baba és az őt kísérő aktivitások a játékon keresztül támogassák az elfogadást, az empatikus hozzáállást és a nyitottságot, valamint teret adjanak a közösségek közötti kapcsolódásnak és párbeszédnek. Reményeink szerint mindez hosszú távon egy befogadóbb közösség kialakulását segíti elő

– mondta Török Kata, a Mattel magyarországi marketingmenedzsere.

Az autista Barbie 2026. január második felétől lesz elérhető Magyarországon.

Az autizmus spektrumzavar világszerte az egyik leggyakoribb, és legnagyobb mértékben növekvő, eltérő idegrendszeri fejlődésből fakadó állapot, amely Magyarországon mintegy 140 000 embert érint. A becslések szerint minden 68. ember autista, így szinte mindannyiunk környezetében élnek autista családtagok, barátok vagy ismerősök. Mivel az autizmus széles spektrum mentén jelenik meg, az érintett gyermekek és felnőttek jelentősen különböznek egymástól gondolkodásukban, kommunikációjukban és a világhoz való kapcsolódásuk módjában. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a társadalom minél tájékozottabb legyen az autizmusról, hiszen a megértés és az elfogadó hozzáállás minden érintett számára könnyebbé teszi az együttélést és a kapcsolódást.