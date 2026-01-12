filmtvárvaerdély mátyásnemes jeles lászló
Rangos amerikai díjra jelölték az Árva operatőrét, Erdély Mátyást

Az operatőr a Saul fiáért egyszer már elnyerte a díjat.

Az American Society of Cinematographers (ASC) – az Amerikai Filmoperatőrök Szövetsége – Spotlight-díjra jelölte Erdély Mátyást Nemes Jeles László rendező Árva című filmjének operatőri munkájáért. A Spotlight-jelölés egy igen rangos nemzetközi szakmai elismerés, amely a világ legkiemelkedőbb operatőri teljesítményeit díjazza.

Az idei jelölés különös jelentőséggel bír, hiszen Erdély tíz évvel ezelőtt már elnyerte a Spotlight-díjat Nemes Jeles Oscar-díjas filmje, a Saul fia operatőri munkájáért. Erdély és Nemes Jeles alkotói együttműködése a kortárs magyar és nemzetközi filmművészet egyik meghatározó szakmai partnersége. Az Árva fényképezése és a Spotlight-díjra jelölés ismét tanúbizonyságát adja Erdély kivételes szakmai tudásának, érzékenységének és alkotói látásmódjának, valamint annak a művészi összhangnak, amely Nemes Jeles rendezői vízióját és az operatőri megvalósítást összekapcsolja – írták a közleményben.

Az ASC az idei Spotlight-díjak nyerteseinek nevét március 8-án hozza nyilvánosságra.

Kritikánk a filmről itt olvasható:

