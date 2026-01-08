bongorcserihannaberta csongorcseri hanna
Bongor és cserihanna zenéivel dolgozza fel a Semmit a Budapesti Bábszínház

Újra feldolgozza Janne Teller Semmi című regényét a Budapesti Bábszínház Semmi 2.0 címmel. A HVG értesülései alapján a zenés-bábos pszichothriller nemcsak új látványt, de új zenét is kap, amit pedig nem más ír majd, mint Berta Csongor, vagyis Bongor, valamint Cseri Hanna, művésznevén csak cserihanna.

A történet középpontjában a nyolcadikos Pierre Anthon áll, aki az osztályteremből távozva egy szilvafáról kiáltja világgá az élet hiábavalóságát. Osztálytársai, hogy meggyőzzék az ellenkezőjéről, „fontos dolgokat” kezdenek gyűjteni neki, amik miatt érdemes élni. A kontroll gyorsan kicsúszik a kiskamaszok kezéből, a jó szándékú elhatározás pedig átalakul valami teljesen mássá.

Az újragondolt Semmit februártól játssza majd a Budapesti Bábszínház.

Bongorral készült decemberi interjúnk alább olvasható:

Ha zenekritikát írnánk bongor Extázis című lemezéről, akkor a szövegben el lenne bújtatva, hogy „Az év legfontosabb lemeze” vagy valami hasonló, objektív szempontok alapján nem mérhető kifejezés, ami itt azért is került idézőjelbe, mert ez egy interjú a szerzővel, Berta Csongorral, nem pedig kritika, így az alkoholizmusról szóló, számról számra felépülő lemezt inkább meghallgatásra ajánljuk, a rapper a gondolatait pedig elolvasásra.

