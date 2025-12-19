John Travolta fia Elvis Presley dédunokája lehet – állítja egy amerikai perirat

Egy nemrég módosított perirat érdekes családi kötelékekre mutathat rá a Presley és a Travolta család közt: ebben azt állítják, hogy John Travolta és néhai felesége, Kelly Preston fia, Benjamin biológiai anyja valójában Elvis Presley unokája, Riley Keough. A dokumentumok szerint Keough petesejtet adományozott a házaspárnak, így született meg 2010-ben Benjamin. Amennyiben ez igaz, Travolta fia Elvis Presley dédunokája lenne.

Ezt azonban jóval többen vitatják, mint akik nem: az érintettek tagadják, és egyelőre semmilyen hivatalos bizonyíték nem támasztja alá az állításokat.

Az ügyet Priscilla Presley (Keough nagyanyja) korábbi üzleti partnerei, Brigitte Kruse és Kevin Fialko indították Priscilla Presley és fia, Navarone Garibaldi Garcia ellen szerződésszegés miatt. A jelenlegi módosítás ennek a pernek a része, az 50 milliós perrel a Presley családot támadják. A nemrég módosított perirat szerint Kruse azt állítja, hogy Preston nem tudott természetes módon teherbe esni, ezért folyamodtak mesterséges megoldáshoz. Egy olyan állítás is szerepel benne, miszerint Keough 10-20 ezer dollár közti összeget és egy régi Jaguart kapott a tranzakcióért. A dokumentum forrásként többször hivatkozik Michael Lockwoodra, Lisa Marie Presley (Keough édesanyja) volt férjére, ő azonban cáfolta, hogy ilyen jellegű információt adott volna ki.

Priscilla Presley és Navarone Garcia jogi képviselői tagadják a vádakat és etikátlannak nevezték azokat, Travolta és Keough menedzsmentje egyelőre nem kommentálta az ügyet.