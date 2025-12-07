Ez a film megmutatja, milyen stresszes, amikor mindkét halott férjed érted verseng a túlvilágon

A legtöbbünknek van valamiféle elképzelése arról, mi jön a halál után. Mindenki fantáziált már egy lehetséges túlvilágról. Valaki a bibliai pokol-menny dualitásban hisz, más az újjászületésben, esetleg egy ezektől teljesen eltérő másvilágban. Valójában mindenki csak remélheti, de senki nem tudhatja biztosan, hova megyünk az utolsó lélegzetvételünk után. Ezzel a koncepcióval játszik a december elején bemutatott Örökké veled? is, ami egyedi elképzelést jelenít meg a vásznon a túlvilágról.

Bár a David Freyne rendezésében elkészült film a romkom besorolást kapta, a szerelmi szál ellenére valahol mégis közelebb áll egy dramedyhez.

Az Örökké veled? eljátszik azzal a gondolattal, mi a helyzet, ha a másvilág sokkal jobban hasonlít a földi léthez, mint gondolnánk, csak épp más szabályok szerint kell játszani. A középpontban egy házaspár, az Elizabeth Olsen által alakított Joan és a Miles Teller által megszemélyesített Larry áll, akik hatvanöt évet éltek le együtt boldogságban. Csupán pár nap eltéréssel mindketten távoznak az élők sorából, a túlvilágon pedig a megfiatalodott énjeikként térnek magukhoz. Itt fontos megjegyezni, hogy a házaspár öreg verzióit alakító Barry Primust és Betty Buckleyt elnézve a casting meglehetősen jól sikerült, mert teljesen hihető, hogy ugyanazt a két embert látjuk, csak más életkorokban. A halál utáni lét viszont korántsem hasonlít a bibliai elképzeléshez – sokkal inkább egy vonatállomással egybegyúrt konferenciahotel, ami egy bizonyos értelemben vett purgatórium, félúton az élet és az öröklét közt.