Egy év börtönre ítélték az idei Arany Pálma-győztes rendezőt

Egy év börtönre és kétéves utazási tilalomra ítélték Dzsafar Panahi rendezőt Iránban, a rendezőt „a hazája ellen folytatott propagandatevékenység miatt” büntették meg – írja a Guardian. Panahi jelenleg nem tartózkodik Iránban, így egyelőre nem zárták börtönbe.

A rendező egyébként épp egy, a hazáját nagyon komolyan kritizáló filmmel, a Csak egy baleset volt című drámával tarolja le a díjszezont, az idei cannes-i filmfesztiválról az Arany Pálmát hozta el az alkotás, és sokak szerint az Oscarra is esélyes lehet. A film fő szálát egy emberrablás adja, ahol a rabló úgy gondolja, hogy a foglya kínozta meg őt a börtönben.

A rendező titokban forgatta a filmjét, a forgatókönyvét pedig a szabályokkal szembemenve nem nyújtotta be az államnak, hiszen attól tartott, hogy akkor nem indulhatott volna el a gyártás. Mikor megkapta az Arany Pálmát, az iráni lapok egymás után szólaltak fel a film ellen, az országban pedig diplomáciai botrány is lett belőle: az iráni külügyminisztériuma bekérette a francia ügyvivőt, miután a francia külügyminiszter az elnyomó iráni rendszerrel való szembenállás gesztusaként méltatta az alkotást.

Panahinak nem ez az első összetűzése: 2010-ben eltiltották a filmkészítéstől és az ország elhagyásától, miután kormányellenes tüntetéseket támogatott, valamint rendszerellenes filmeket készített. 2022-ben letartóztatták, amiért több filmkészítővel együtt tiltakozott a vezetés ellen, hét hónappal később engedték el, a börtönben éhségsztrájkba kezdett.