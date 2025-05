Hazáját brutálisan kritizáló rendező nyert Cannes-ban

A 78. cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát Cate Blanchett konferálta fel és a zsűri elnöke, Juliette Binoche adta át szombat este az iráni Dzsafar Panahinak It Was Just an Accident című, megrendítő drámájáért. Nem meglepő, hogy fontosnak találták díjazni az iráni rendszert élesen bíráló, súlyos alkotást, de szerencsére a film nemcsak politikai szempontból érdekes, hanem valóban nagyon erőteljes. A korábban egy ideig háziőrizetben is levő, illetve filmezéstől eltiltott Panahi több nemzetközi filmfesztiválon visszatérő vendég, 1995-ben a Rendezők Kéthete mellékszekcióban bemutatott A fehér léggömbbel megnyerte a legjobb első film díját Cannes-ban, aztán 2018-ban a legjobb forgatókönyv díját kapta meg a Három nőért. Az It Was Just an Accidentet a magyar mozikban is láthatjuk majd.

A zsűri nagydíját Joachim Trier kapta a Sentimental Value-ért, amit mi is nagyon szerettünk. Az érzelmes és később Magyarországon is moziforgalmazásba kerülő film középpontjában egy apa-lánya kapcsolat áll Stellan Skarsgard és Renate Reinsve zseniális alakításában.

Duplán díjazták Kleber Mendonca Filho The Secret Agent című különleges hangulatú krimidrámáját, Filho megkapta a rendezői díjat, a legjobb férfi alakítás díját pedig főszereplője, Wagner Moura vihette haza, aki egy titokzatos múltú férfit alakít, aki üldözői elől bujkál a 70-es évek Brazíliájában.

A legjobb színésznőnek Nadia Mellitit választották, aki élete első filmszerepét alakította Hafsia Herzi La petite derniere című filmjében: egy muzulmán családban élő marokkói-francia lányt, aki rájön, hogy leszbikus, és azért küzd, hogy két identitását valahogyan összeegyeztethesse.

Két zsűri díjat osztottak ki, hazavihette Oliver Laxe egyik nagy kedvencünkért, a Sirat című kissé elborult, de annál lenyűgözőbb sivatagi disztópiájáért és a német Mascha Schilinski is Sound of Falling című nagyívű drámájáért, ami 100 évet felölelve mutatja be ugyanabban a házban lakó nők traumáktól zsúfolt életét.

A legjobb forgatókönyv díját a belga rendezőpárosnak, Luc és Jean-Pierre Dardenne-nek ítélték The Young Mother’s Home című filmjükért. Ők a fesztivál legnagyobb kedvencei, már kétszer nyertek Arany Pálmát, egyszer forgatókönyvdíjat, egyszer a zsűri nagydíját, egyszer pedig rendezői díjat.

Kenyeres Bálint rövidfilmes versenyben szereplő No. 3 (The Spectacle) című 15 perces alkotását sajnos nem díjazták a fesztiválon, a rövidfilmek versenyében a palesztin I’m Glad You’re Dead Now nyert, amely egy testvérpár traumáját dolgozza fel.