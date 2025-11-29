a cápasteven spielberg
Kultúra

Cápanyár, A tenger foga – több országban is furcsa címet kapott A cápa

Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images
admin Vincze Miklós
2025. 11. 29. 19:47
Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images
A megoldások némelyikéről előbb jutna eszünkbe egy érdekes természetfilm, mint egy kulthorror.

Az idén épp ötven éve bemutatott A cápa Steven Spielberg egyik legnagyobb sikereként a világ szinte minden országában tömegeket vonzott a mozikba – így volt ez Magyarországon is, ahová ugyan napra pontosan tízéves spéttel, 1985. június 20-án érkezett csak meg, ez azonban semmit nem vont le az erejéből.

A film címét a magyar forgalmazó szerencsére nem változtatta meg, nem volt azonban minden országnak ilyen szerencséje, hiszen Norvégiában a Haisommer, azaz a Cápanyár felirat került a plakátokra – derült ki az IMDB vonatkozó aloldaláról.

A hollandok és a belgák egy kicsit más irányba kalandoztak el, a De zomer van de witte haai jelentése ugyanis A fehér cápa nyara.

A törökök és a kanadaiak sem bízták persze a véletlenre a dolgot, hiszen a Denizin Dişleri, valamint a Les dents de la mer annyit tesz, hogy A tenger foga.

Koichi Kamoshida / Liaison / Getty Images Két rajongó a Universal Studios oszakai parkjának megnyitóján, 2001 márciusában.

Vietnamban is erőset húztak, hiszen A cápából Cápafog (Hàm Cá Mập) lett, Dániában az A halál állkapcsai (Dødens gab), Görögországban pedig A cápa állkapcsai (Τα σαγόνια του καρχαρία) lett a megoldás.

A teljes lista itt olvasható végig.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter Nyíregyházán
Ennek a sörnek az üvegét nem váltják vissza a Mohu automatái
Több osztályról hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok az Irgalmasrendi Kórházban
Kincsvadászok: egy 8 éves kisfiú Fejes Tamástól autogramot kért, Fertőszögi Péternek a nevét sem tudta
Így vette be Nyíregyházát Orbán Viktor és Magyar Péter - fotókon mutatjuk be az "ütközetet"
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik