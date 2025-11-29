Cápanyár, A tenger foga – több országban is furcsa címet kapott A cápa

Az idén épp ötven éve bemutatott A cápa Steven Spielberg egyik legnagyobb sikereként a világ szinte minden országában tömegeket vonzott a mozikba – így volt ez Magyarországon is, ahová ugyan napra pontosan tízéves spéttel, 1985. június 20-án érkezett csak meg, ez azonban semmit nem vont le az erejéből.

A film címét a magyar forgalmazó szerencsére nem változtatta meg, nem volt azonban minden országnak ilyen szerencséje, hiszen Norvégiában a Haisommer, azaz a Cápanyár felirat került a plakátokra – derült ki az IMDB vonatkozó aloldaláról.

A hollandok és a belgák egy kicsit más irányba kalandoztak el, a De zomer van de witte haai jelentése ugyanis A fehér cápa nyara.

A törökök és a kanadaiak sem bízták persze a véletlenre a dolgot, hiszen a Denizin Dişleri, valamint a Les dents de la mer annyit tesz, hogy A tenger foga.

Vietnamban is erőset húztak, hiszen A cápából Cápafog (Hàm Cá Mập) lett, Dániában az A halál állkapcsai (Dødens gab), Görögországban pedig A cápa állkapcsai (Τα σαγόνια του καρχαρία) lett a megoldás.

A teljes lista itt olvasható végig.