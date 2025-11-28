Karácsonyi összefogás: különleges adománykampányt indított a Lidl

A Lidl az idén nagyszabású adománygyűjtéssel egészíti ki ünnepi aktivitásait, és ehhez az összefogáshoz a vásárlóit is segítségül hívja.

„A legszebb pillanatokért igazán megéri” mottóval indított nemzetközi kampánya Magyarországon, három azonos célért küzdő partnerszervezetével összefogva, hátrányos helyzetű gyerekek számára szeretne csodás ünnepeket ajándékozni.

Heti Betevő Egyesület: önkéntesei meleg étellel segítik a nélkülöző családokat, köztük azokat a gyerekeket, akiknek az ünnepi időszak sem hozna feltétlenül tartalmas étkezést.

Etesd Alapítvány: edukációs programjaik a fenntartható és egészségtudatos táplálkozásra tanítják a gyerekeket, különös tekintettel azokra, akik számára ezek az ismeretek kevésbé elérhetők.

Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület: a sporton és a mozgáson keresztül támogatják a hátrányos helyzetű gyerekek aktív életmódját, mert a fejlődéshez és a mindennapi jólléthez energiára és közösségi élményekre is szükség van.

A Lidl ehhez az összefogáshoz a vásárlói segítségét is kéri. A vállalat vállalja, hogy 20 millió forint értékben adományoz három szervezetnek az egészséges táplálkozásba jól beilleszthető termékeket, hogy azokból a szükségben élőket segítsék. Így járul hozzá ahhoz, hogy az ünnep varázsa az olyan hátrányos helyzetű gyerekekhez is eljusson, akiknek ebben ritkán van részük. A szervezetek a kapott élelmiszeradományból ajándékcsomagokat készítenek és még az ünnepek előtt eljuttatják a szükségben élő gyermekeknek.

A támogatás elosztásához a vásárlók segítségére is szükség van. A diszkontlánc a kampány indításakor 2-2 millió forint értékű élelmiszeradományt nyújtott át mindhárom szervezetnek, a fennmaradó adomány elosztást pedig a vásárlók dönthetik el.

November 24. és december 11. között a Lidl Facebook-oldalán lehet szavazni arra a szervezetre, amelyiknek a céljaival leginkább azonosulunk, és így gyarapíthatjuk az adott szervezetnek szánt támogatás értékét.

A Lidl Magyarország évek óta kiemelten foglalkozik a társadalmi felelősségvállalással és a rászoruló családok egész éves támogatásával. Az ünnepi időszakra időzített kampány nem különálló akció, sokkal inkább egy újabb fejezete annak a törekvésnek, hogy a vállalat ne csak kereskedelmi szereplőként legyen jelen, hanem közösségi partnerként is.

Az adományokból készülő élelmiszercsomagok a gyakorlatban is kézzelfoghatóvá teszik, mit jelent, ha egy vállalat a saját erőforrásait mások megsegítésére fordítja. A vásárlók bevonása pedig lehetőséget ad arra, hogy az ünnepi időszak adakozó kedve valós, mérhető támogatássá alakuljon.

„Mindennapi munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy vásárlóink hétköznapjai egy kicsit jobbak és gondtalanabbak legyenek. Karácsonyi kampányunk pedig azt mutatja be, mennyire csodálatos az ünnepi időszak, és arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a melegséget és összetartozást minden nap megéljük. „A legszebb pillanatokért igazán megéri.” mottónk világosan kifejezi vállalati értékeinket, valamint hosszú távú társadalmi felelősségvállalásunkat és fenntarthatósági elkötelezettségünket” – mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország Igazgatóságának elnöke.