lidl
Kultúra

Karácsonyi összefogás: különleges adománykampányt indított a Lidl

Lidl
Hirdetés
2025. 11. 28. 15:42
Lidl
A karácsony nemcsak az ünnepi fényekről és a pihenésről szól, hanem arról a természetes gesztusról is, hogy ilyenkor könnyebben fordulunk egymás felé.  Az ünnep közeledtével gyakrabban gondolunk másokra, megpróbálunk örömet szerezni szeretteinknek és körülöttünk élnőknek. A Lidl Magyarország idei kampánya éppen ezt a hozzáállást helyezi középpontba, arra ösztönöz, hogy ezeket a kis gesztusokat – a megbecsülést és a törődést – az év többi napjára is vigyük tovább.

A Lidl az idén nagyszabású adománygyűjtéssel egészíti ki ünnepi aktivitásait, és ehhez az összefogáshoz a vásárlóit is segítségül hívja.
„A legszebb pillanatokért igazán megéri” mottóval indított nemzetközi kampánya Magyarországon, három azonos célért küzdő partnerszervezetével összefogva, hátrányos helyzetű gyerekek számára szeretne csodás ünnepeket ajándékozni.

Heti Betevő Egyesület: önkéntesei meleg étellel segítik a nélkülöző családokat, köztük azokat a gyerekeket, akiknek az ünnepi időszak sem hozna feltétlenül tartalmas étkezést.

Etesd Alapítvány: edukációs programjaik a fenntartható és egészségtudatos táplálkozásra tanítják a gyerekeket, különös tekintettel azokra, akik számára ezek az ismeretek kevésbé elérhetők.

Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület: a sporton és a mozgáson keresztül támogatják a hátrányos helyzetű gyerekek aktív életmódját, mert a fejlődéshez és a mindennapi jólléthez energiára és közösségi élményekre is szükség van.

A Lidl ehhez az összefogáshoz a vásárlói segítségét is kéri. A vállalat vállalja, hogy 20 millió forint értékben adományoz három szervezetnek az egészséges táplálkozásba jól beilleszthető termékeket, hogy azokból a szükségben élőket segítsék. Így járul hozzá ahhoz, hogy az ünnep varázsa az olyan hátrányos helyzetű gyerekekhez is eljusson, akiknek ebben ritkán van részük. A szervezetek a kapott élelmiszeradományból ajándékcsomagokat készítenek és még az ünnepek előtt eljuttatják a szükségben élő gyermekeknek.

Lidl

A támogatás elosztásához a vásárlók segítségére is szükség van. A diszkontlánc a kampány indításakor 2-2 millió forint értékű élelmiszeradományt nyújtott át mindhárom szervezetnek, a fennmaradó adomány elosztást pedig a vásárlók dönthetik el.

November 24. és december 11. között a Lidl Facebook-oldalán lehet szavazni arra a szervezetre, amelyiknek a céljaival leginkább azonosulunk, és így gyarapíthatjuk az adott szervezetnek szánt támogatás értékét.

A Lidl Magyarország évek óta kiemelten foglalkozik a társadalmi felelősségvállalással és a rászoruló családok egész éves támogatásával. Az ünnepi időszakra időzített kampány nem különálló akció, sokkal inkább egy újabb fejezete annak a törekvésnek, hogy a vállalat ne csak kereskedelmi szereplőként legyen jelen, hanem közösségi partnerként is.

Az adományokból készülő élelmiszercsomagok a gyakorlatban is kézzelfoghatóvá teszik, mit jelent, ha egy vállalat a saját erőforrásait mások megsegítésére fordítja. A vásárlók bevonása pedig lehetőséget ad arra, hogy az ünnepi időszak adakozó kedve valós, mérhető támogatássá alakuljon.

„Mindennapi munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy vásárlóink hétköznapjai egy kicsit jobbak és gondtalanabbak legyenek. Karácsonyi kampányunk pedig azt mutatja be, mennyire csodálatos az ünnepi időszak, és arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a melegséget és összetartozást minden nap megéljük. „A legszebb pillanatokért igazán megéri.” mottónk világosan kifejezi vállalati értékeinket, valamint hosszú távú társadalmi felelősségvállalásunkat és fenntarthatósági elkötelezettségünket” – mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország Igazgatóságának elnöke.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor az energetikáról tárgyal Putyinnal Moszkvában
Letartóztatták a 25 éves nő halálát okozó aszódi ámokfutót, aki még a súlyosan megsérült várandós párját is sorsára hagyta
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak
Ukrán főtárgyaló: Épeszű ember nem ír alá olyan dokumentumot, amely feladja az ország területeit
A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik