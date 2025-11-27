Quentin Tarantino szerint Az éhezők viadala pofátlan plágium

Meglehetősen indulatosan fejtette ki a véleményét Quentin Tarantino Az éhezők viadala-sorozatról a The Bret Easton Ellis Podcastben. A rendező a 21. század top20 legjobb filmes listájáról beszélt éppen, a tizenegyedik helyre Fukasaku Kindzsi Battle Royale című filmjét választotta. Ennek kapcsán kelt ki dühösen, úgy véli ugyanis, hogy Suzanne Collins, Az éhezők viadala-könyvek szerzője egy az egyben koppintotta a japán klasszikust.

Nem értem, hogy a japán szerző hogy a picsába nem perelte el Suzanne Collins utolsó centjét is? Hisz egyszerűen csak lemásolta a kibaszott könyvet. Az ostoba könyvkritikusok meg nyilván nem nézik meg a japán Battle Royale-t, ezért az idióta könyvkritikusoknak ez fel se tűnt. Csak arról tudtak áradozni, hogy ez a legeredetibb kibaszott dolog, amit valaha olvastak. De amint a filmkritikusok megnézték a filmet, rögtön azt mondták: Mi a fasz? Ez csak a Battle Royal gyerekbarát változata

– fejtette ki a rendező.

Azt is megosztotta, hogy elsők közt látta a 2000-ben bemutatott japán filmet, Fukasaku Kindzsi ugyanis közeli barátja, és megmutatta neki a bemutató előtt. A végeredményt „vad élménynek” nevezte. „Uramisten, azt sem tudtam hirtelen mi a fenét láttam” – árulta el az élményről.

A két történet közti különbség nem Tarantinónak tűnt fel először, korábban többen vádolták Collinst plágiummal, aki határozottan visszautasította a vádakat.

A rendező egyébként jelenleg utolsó filmjén dolgozik, de meglehetősen ráérősen: az eredeti filmtervét kidobta, inkább egy színdarabot írt, de nem is sürgeti magát, inkább az apaságra koncentrál. Emellett színészkedik: Jamie Adams Only What We Carry című filmjében tűnik majd fel. A rendező két éve töltötte be a hatvanat