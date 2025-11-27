Egy ereszcsatornán köszöntötték Krasznahorkai Lászlót, a Nobel-díjas mélyen meghatódott

A Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóhoz is eljutott annak az ereszcsatornára ragasztott gratulációnak a híre, amelyet a Dankó utcában raktak ki az olvasók.

Erről az író hivatalos oldalára került ki egy poszt, amelyben látható az író arcképével ellátott köszöntés az „utca olvasóitól.”

Krasznahorkai Lászlót mélyen megindította a ma délelőtt kiragasztott s alább látható köszöntés. Drága magányos, fáradt, érzékeny olvasók a Dankó utcában! Isten tartson meg titeket sokáig a kegyeiben! KL

– írták.

Krasznahorkai nemrég egy másik Nobel-díjas honfitársával, Karikó Katalinnal találkozott életében először.