A first lady rózsaszín kosztümje – egy nemzet gyászának szimbóluma

Jacqueline Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökének felesége a 20. század egyik legjelentősebb stílusikonjaként vonult be a divattörténelembe – a történelemkönyvekbe pedig egy rózsaszín kosztümmel írta be magát. A kétrészes szettet a first lady többször is hordta, utoljára 1963. november 22-én, a végzetes napon, amikor John F. Kennedy merénylet áldozata lett a Texas állambeli Dallasban.

Jackie a férje halálát követően nem volt hajlandó levenni a véres kosztümöt, így az örökre beleégett az amerikai kollektív emlékezetbe mint a first lady gyászának és lelki erejének szimbóluma.

A feltételezett merénylő, Lee Harvey Oswald, egy közeli könyvraktárból lőtt, de őt két nappal később Jack Ruby agyonlőtte. Az esetet vizsgáló Warren-bizottság szerint Oswald egyedül cselekedett, ugyanakkor az esemény körüli számos kérdés és bizonytalanság miatt több összeesküvés-elmélet is napvilágot látott. Abban azonban mindenki egyetért, hogy Kennedy halála mélyen megrázta az Egyesült Államokat és az egész világot, és máig az amerikai történelem egyik legtragikusabb eseményeként tartják számon. Az ominózus rózsaszín szett jelentőségét pedig az is bizonyítja, hogy saját Wikipedia-oldalt kapott Pink Chanel suit of Jacqueline Kennedy címmel.

Chanel amerikai módra

Az ötvenes évek végén és a hatvanas években a Chanel kosztüm a kifinomult, tehetős nők alapdarabja volt, imádták, mert minden nappali alkalomhoz illett. Jackie Kennedynek is jó néhány sorakozott a gardróbjában – többek között fekete, bézs, sötétkék és rózsaszínű is. Utóbbi a Chanel 1961-es őszi-téli kollekciójának modellje volt, könnyű buklégyapjúból készült, a hivatalos megnevezés szerint málnaszínű, a sajtóban megjelent cikkek szerint eperrózsaszín árnyalatban pompázott. A kétsoros gombolású blézer széles, steppelt gallérja, a bélés, valamint az ujjvégeken és a zsebek szélén végigfutó szegély tengerészkék selyemből készült; arany gombok és négy szögletes zseb tette egyszerre elegánssá és praktikussá. A kosztümhöz egy tengerészkék, ujjatlan selyemblúz is tartozott, Jackie gyakran viselt hozzá színben passzoló selyemsálat – így óvta nyakát azon a hűvös novemberi napon is Dallasban.