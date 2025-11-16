chad powersfilmtvglen powellkritika
Kultúra

Mrs. Doubtfire visszatért, csak most bunkó focistaként, aki rákos gyerekeknek szól be

Daniel Delgado Jr. / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 16. 14:06
Daniel Delgado Jr. / Getty Images
Orbán Viktor is jól szórakozna a Chad Powersen, annyit sorosoznak benne. Nem lesz az év legjobb sorozata, túl nagy eredetiséget sem kell keresnünk benne, két dolog viszont a fogyaszthatósági potméterét maximumra csavarja: a rövid epizódok és a kreténné maszkírozott Glen Powell. Kritika.

„Nem tudják elkapni Russ Hollidayt. A pálya másik felén van, és még mindig fut. Az egyetem sztár irányítója mindjárt touchdownt szerez. De a labdát elejti a gólvonal előtt pár méterre, az ellenfél megszerzi, átrohannak a pályán, és övék a győzelem” – mondja extázisban az egyetemi amerikaifoci-döntő kommentátora, miközben a vesztes csapat szurkolói csak a fejüket fogják.

„Még így is a legnagyobb kedvencem vagy” – mondja a tolószékben ülő, így is optimista rákos fiú a megszégyenült Hollidaynek, aki kis híján az egyetemi foci csúcsára ért. De tudomást sem vesz rajongójáról. A fiú apja ezt nem nézheti tétlenül, szóváltásba keverednek, Holliday végül behúz egyet az apának, az meg ráesik egész testével a tolószékes gyerekre. Mindezt a tévé kamerái élőben közvetítik végig.

Totális vereség, Holliday megsemmisül. Ígéretes karrierjének kétszeresen is lőttek.

Ezzel az erős – egyben parádésan jó operatőri munkával fényképezett – felütéssel indít a Chad Powers, amelyben Glen Powell tőle szokatlan módon arrogáns, nárcisztikus pöcsfej sportolót alakít. Élsportba való visszaemelkedését követhetjük végig, amihez Robin Williams egyik legismertebb filmjét, a Mrs. Doubtfire-t hívja segítségül – nem is olyan átvitt értelemben.

Zac Popik / Disney / Getty Images
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szarajevói szafari: gazdagok fizethettek azért, hogy civilekre vadásszanak az ostromlott városban
Emese feladta a karrierjét a fia életéért – közben megtalálta önmagát
Vasárnapi időjárás: öt megyére adtak ki figyelmeztetést
„Nagy kudarc ez számomra, el kell gondolkodnom a saját szerepemről” – csalódott a Fradi kézilabdaedzője
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik