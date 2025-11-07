Meghalt Lee Tamahori, a Halj meg máskor! rendezője

November 7-én, pénteken, a Parkinson-kórral való hosszú küzdelem után elhunyt Lee Tamahori új-zélandi filmrendező – írja az RNZ.

Az 1950. június 17-én, Wellingtonban született filmes pályáját fotósként, illetve reklámrendezőként indította, majd harmincas éveiben előbb a tévéképernyőre, majd a következő évtizedben a nagyvászonra váltott. Első mozifilmje, az Egykoron harcosok voltak (1994) egy maori család életét mutatta be.

Világszinten legismertebb munkája a Halj meg máskor! (2002) című megosztó James Bond-film volt, főszerepében a 007-es ügynök bőrébe utoljára bújó Pierce Brosnannel, de A vadon foglyai (1997), az xXx második része (2005), illetve a Nicolas Cage-et jövőbe látó bűvésszé változtató Next – A holnap a múlté (2007) is a nevéhez kötődik.

Utolsó, már bemutatott munkája a XIX. században játszódó The Convert (2023) volt, amiben A brutalistában is feltűnő Guy Pearce kapta a főszerepet.