Újra Budapestre jön az Idles

2025. 11. 05.
A 2019-es Sziget-fellépésük után jövőre másodjára látogat Magyarországra az Idles. A brit posztpunk zenekar ezúttal a Budapest Parkban lép majd fel 2026. július 8-án.

Az Idlest 2009-ben alapította az énekes Joe Talbot és a basszusgitáros Adam Devonshire, akik az egyetemen ismerték meg egymást. A jelenlegi felállás azonban csak később alakult ki, amelyben a dobok mögött Jon Beavist, a gitároknál pedig Mark Bowent és Lee Kiernant tudhatjuk. A brit zenekar már megalakulása óta a politikával és érzelmekkel töltött dalszövegekről ismert – nem rettennek vissza tőle, hogy beleálljanak a legérzékenyebb társadalmi kérdésekbe és problémákba, legyen szó nemi egyenlőtlenségekről, rasszizmusról vagy bárminemű diszkriminációról.

Megalakulásuk óta öt lemezzel örvendeztették meg a hallgatókat, amelyek időrendi sorrendben a Brutalism (2017), Joy as an Act of Resistance (2018), Ultra Mono (2020), Crawler (2021) és a Tangk (2024).

A Live Nation által szervezett budapesti koncertre a regisztrált tagok november 6-ától, mindenki más pedig november 7-étől vásárolhat majd jegyet.

