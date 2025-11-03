Juszt Balázs Roger Moore fiának felkérésére készít filmet az igazi James Bondról

Juszt Balázs magyar rendező és forgatókönyvíró Roger Moore fia, Christian Moore felkérésére dolgozik egy nagyszabású filmen, amely annak a brit kémnek az életét mutatja majd be, akiről James Bond karakterét mintázták.

A Rogue Male című film Geoffrey Gordon-Creed életét meséli el. A kalandos életű férfi a II. világháborúban az MI6, azaz a brit titkosszolgálat elődjének számító katonai alakulatban szolgált, és vitt véghez hőstetteket Görögországban a náci Németország elleni harcban. Az ő emlékiratai és naplója alapján írta meg a történetet Roger Field újságíró 2012-ben megjelent könyvében, amelyből Juszt Balázs közreműködésével a film készül. A magyar filmes a Blikknek mesélt a közös munkáról.

Jusztnak, mikor megismerte, először nem is esett le, kicsoda Christian. Csak akkor tudatosult benne, hogy Roger Moore fiáról van szó, amikor a cannes-i filmfesztiválon a színész egykori otthonában vendégeskedett.

Nagyon hasonlít az apjára; a hangja, a kinézete és a gesztusai is emlékeztetnek rá. Remek humora van, ami akkor derült ki igazán, amikor az apja monacói házában lakva kaptam tőle egy ajándékot: apukája utolsó könyvét, amely tele van kitűnő hollywoodi sztorikkal. Amikor arra kértem, hogy dedikálja, megkérdezte, mit írjon oda, Christian Moore-t vagy Roger Moore-t? Meglepődtem, de elmesélte, tökéletesen tudja hamisítani az apja aláírását, mert amikor gyerek volt, a bátyjával úgy kapták a zsebpénzt, hogy válaszoltak az apjának küldött rajongói levelekre. Így tanulta meg az ő autogramját is.

Roger Moore 1973 és 1985 között összesen hét alkalommal alakította a legendás 007-es ügynököt. Az ő nevéhez fűződik többek között az Élni és halni hagyni, Az aranypisztolyos férfi, A kém, aki szeretett engem, a Moonraker – Holdkelte, a Szigorúan bizalmas, a Polipka és a Halálvágta című Bond-film is.