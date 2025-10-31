Színarany vécé keres gazdát egy aukción, 3,3 milliárd forintról indulhat a licitharc

A Sotheby’s aukciósház november 18-i New York-i árverésén tízmillió dolláros, azaz 3,3 milliárd forintos kikiáltási áron kerül kalapács alá Maurizio Cattelan America című alkotása, egy színaranyból készült vécé – írja a szervezők nyomán az MTI.

Az alkotás egy teljesen működőképes illemhely, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab – teszi hozzá a rövidhír, ami arról is hírt ad, hogy a dollárban is erős árcímkét a nyersanyagként felhasznált 101,2 kilogramm arany világpiaci értéke adja.

A művészt David Galperin, a New York-i Sotheby’s kortárs művészeti részlegének feje a művészeti szcéna provokátoraként mutatta be, hiszen ő volt az, akinek Comedian című, egy falra ragasztott banánból született munkája tavaly 2,4 milliárd forintnyi dollárt ért, 2016-ban eladott Him című, a térdelő Adolf Hitlert ábrázoló szobra pedig mai árfolyamon 5,78 milliárd forintnyi dollárért cserélt gazdát.

A művész szerint a mérhetetlen gazdagságot kifejező America két verziója 2016-ban született, ezek egyike a következő évben egy meg nem nevezett gyűjtőhöz került, a másikat pedig a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint százezer látogató állt sorba, hogy használhassa azt.

A Guggenheim akkori közleménye szerint a mű a műtárgypiac túlcsordultságára reagál, szellemes fricskát mutatva a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetik maguknak, hogy műgyűjtővé váljanak.

A múzeumban feltűnt darabot 2019-ben Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre lévő Blenheim-palotában állították ki, rövidesen azonban nyoma veszett. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de a vécé nem került elő, hiszen a nyomozás során kiderült: azt feldarabolták, hogy részenként értékesíthessék.

Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby’s új New York-i székhelyén, a Pécsről induló Marcel Breuer által a Whitney Museum of American Art számára tervezett, a közelmúltig a Met Breuernek otthont adó épületben láthatják az érdeklődők, a tárgyat ezúttal azonban nem kötik be a víz- és csatornahálózatba.