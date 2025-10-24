Az Árulókból szerzett nyereményéből játszik Las Vegasban Torghelle Sándor

Véget ért Az Árulók negyedik évada, a volt labdarúgó Torghelle Sándor és Schoblocher Barbara énekesnő nyertesekként együtt több mint 14 millió forinttal lettek gazdagabbak, amit egyenlően elosztottak maguk közt. Akkor elárulták, hogy a nyeremény egy részét jótékony célokra ajánlják fel, egy részét pedig saját terveik megvalósítására költik majd. Torghelle a Blikknek nemrég elmesélte, hogy Las Vegasba készül, ahol a nyeremény egy részével szerencsét próbál a híres kaszinóvárosban.

Mivel most megyek Las Vegasba, ott azért kell egy kis »mani«. Természetesen minden forintnak megvan a helye. Tehát egy részét ott azért megpörgetem majd, hátha sikerül, a többi pedig itthon marad, mert van egy vállalkozásom, amit elkezdtem csinálni az elmúlt időszakban, s ott azért van helye ennek a pénznek

– mondta korábban a volt labdarúgó, aki azóta már ki is utazott az Egyesült Államokba.

Torghelle a Facebook-oldalára már képet is posztolt egy nagy marék játékpénzzel.