Meghalt Nebojsa Pavkovic, a szerb háborús bűnös, akit az állapota miatt helyeztek szabadlábra

2025. 10. 20. 15:00
Hetvenkilenc éves volt.

Hétfőn, Belgrádban elhunyt Nebojsa Pavkovic, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnöke, akit háborús bűnök miatt elítéltek, de szeptember végén, büntetésének lejárta előtt szabadlábra helyeztek orvosi kezelés céljából – írja az MTI.

A hírt Milos Vucevic volt miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnöke erősítette meg Instagram-oldalán.

A hetvenkilenc évet élt Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék huszonkét évnyi börtönbüntetésre ítélte az 1998-1999-es szerb-koszovói háború idején, a jugoszláv hadsereg harmadik hadseregének parancsnokaként az albánok ellen elkövetett háborús bűnökért. Az ítéletet 2014-ben megerősítették.

 

Pavkovic ügyvédje három évvel ezelőtt már kérte az egykori vezető idő előtti szabadon bocsátását, ezt azonban még azzal az indokkal utasították el, hogy az elkövetett bűncselekmények súlyosságának ismeretében a lépés nem lehetséges.

A nemrég végigfutó újbóli kísérlet már egészen más eredményt hozott, így a férfit szeptemberben kiengedték egy finnországi börtönből, majd Szerbiába érkezését követően azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították, ahol haláláig kezelték.

A tábornok a volt jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic közvetlen munkatársa volt. 2005-ben önként adta fel magát a hágai törvényszéknek.

