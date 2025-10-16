Egy A4-es lap – ennyi jutott Krasznahorkai László sikerének a Frankfurti Könyvvásár magyar standján

Épp egy héttel ezelőtt, október 9-én derült ki, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat a Tarr Béla több filmjének alapját adó magyar író, Krasznahorkai László kapta, aki nyugodtan, boldogan, de egyúttal idegesen vette tudomásul a győzelmét.

Ennek fényében sokakat érdekelt, hogy a most induló Frankfurti Könyvvásáron Magyarország hivatalos standján hogyan fog majd utalni a hírre – a választ a Könyves Magazin adta meg, ami szerint a fesztiválon személyesen nem feltűnő író sikerének mindössze egyetlen A4-es lap állított emléket.

Az utólagosan kihelyezett papírlapon a képen középtájt, a kötetek felett kell keresni:

A magazin telefonon kereste a Petőfi Irodalmi Ügynökség frankfurti szervezőjét, az azonban azt kérte, hogy inkább e-mailben intézzék hozzájuk a kérdéseket. Ezekre mostanáig még nem érkezett válasz.

Krasznahorkai díjazását a német, illetve az olasz kiadója egészen más módon kommunikálta: mindketten nagyméretű leporellóval számolt be róla, sőt, előbbi még kitűzőkkel és képeslapokkal is készült.