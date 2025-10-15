Negyven perc után le kellett állítani a BSW koncertjét, végül még a rendőrséget is kihívták

A hétvégén az Októbeerfeszt keretein belül Békésszentandráson lépett fel a BSW nevű rapduó, koncertjüket azonban váratlanul félbe kellett szakítani. A helyzet végül odáig fajult, hogy a rendőrséget is ki kellett hívni.

A duó egyik tagja, Meklód (Sziklai Mátyás) egy TikTok-videóban számolt be a történtekről.

Végtelen dolgot fel lehetne sorolni, hogy mennyi minden nem teljesült a szerződésben foglaltakból, például, hogy a főszervező és a többiek is olyan illuminált állapotban voltak, hogy a lábukon nem álltak és kommunikálni is alig lehetett velük már a megérkezésünk pillanatában is

– mondta.

A koncertet végül negyven perc után le kellett állítani, mivel a helyszínen folyamatos áramkimaradások voltak, amelyek ellehetetlenítették a hangrendszer működését. A szerződésben foglalt technikai feltételek nem teljesültek.

A rapper elmondása szerint a szervezők ezen a ponton egyébként annyira ittasak voltak, hogy a backstage-ben vidáman gratuláltak a koncerthez.

A koncert leállítása után a helyzet tovább fokozódott. A szervezők állítólag minősíthetetlen stílusban kommunikáltak a zenekar menedzsmentjével, és fizikailag visszatartották a stáb tagjait, akik csak rendőri közbeavatkozás után tudtak távozni. Matyi szerint a BSW semmilyen hibát nem követett el, és a kialakult helyzet kizárólag a szervezők felelőssége volt. A zenekar tagjai elnézést kértek a rajongóktól, akik csalódottan távoztak a helyszínről.

Tök kellemetlen, ott állunk a színpadon, viszünk egy olyan show-t, amin rengeteget dolgoztunk, profin állunk hozzá, és rajtunk kívül álló okok miatt olyan, mintha mi lennénk a bénák… Áramot nem tudunk csiholni

– mondta.

Az Októbeerfeszt kétnapos rendezvényén a Blikk szerint több ismert előadó is fellépett, köztük az Edda Művek, Curtis és Vastag Csaba. A szervezők állítása szerint a többi koncert során nem merültek fel technikai problémák, ezért nem tartják magukat felelősnek a BSW fellépésén történt hibákért.