muzsikataylor swiftdisney+taylor swift: the eras tour
Kultúra

Koncertfilm és dokumentumsorozat is érkezik Taylor Swiftről decemberben

ANDRE DIAS NOBRE / AFP
24.hu
2025. 10. 13. 15:07
ANDRE DIAS NOBRE / AFP
A nagysikerű The Eras Tour áll majd a középpontban.

Nem sokkal azután, hogy legújabb albuma, a The Life of a Showgirl megjelent ismét megörvendezteti rajongóit Taylor Swift, aki bejelentette: még idén megjelenik egy dokumentumsorozat és egy koncertfilm is, amelyek a The Eras Tour elnevezésű, irtózatosan népszerű turnéját mutatják majd be.

A koncertfilm és a dokumentumsorozat első két része december 12-én debütál, az utóbbi ezt követően hetente két újabb epizóddal folytatódik majd a Disney+-on.

Mindehhez előzetes is érkezett, amely alapján a dokumentumsorozat bővelkedik majd kulisszák mögötti jelenetekben, feltűnnek olyan híres fellépők is benne, mint Sabrina Carpenter, Ed Sheeran vagy Florence Welch, sőt, több jelenetben látható Swift vőlegénye, Travis Kelce is. A koncertfilm a turné zárófellépésén készült, Vancouverben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában a magyar határ közelében
Vasvári Vivien és Molnár Áron először találkoztak: ezt mondták egymásnak élő adásban
Orbán nagy bejelentése: 40 milliárdból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában a magyar határ közelében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik