Koncertfilm és dokumentumsorozat is érkezik Taylor Swiftről decemberben

Nem sokkal azután, hogy legújabb albuma, a The Life of a Showgirl megjelent ismét megörvendezteti rajongóit Taylor Swift, aki bejelentette: még idén megjelenik egy dokumentumsorozat és egy koncertfilm is, amelyek a The Eras Tour elnevezésű, irtózatosan népszerű turnéját mutatják majd be.

A koncertfilm és a dokumentumsorozat első két része december 12-én debütál, az utóbbi ezt követően hetente két újabb epizóddal folytatódik majd a Disney+-on.

Mindehhez előzetes is érkezett, amely alapján a dokumentumsorozat bővelkedik majd kulisszák mögötti jelenetekben, feltűnnek olyan híres fellépők is benne, mint Sabrina Carpenter, Ed Sheeran vagy Florence Welch, sőt, több jelenetben látható Swift vőlegénye, Travis Kelce is. A koncertfilm a turné zárófellépésén készült, Vancouverben.