Kultúra

25 éves a Majdnem híres, ami kétszer temette el a rockzenét, mégis hisz a feltámadásában

Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
admin Kránicz Bence
2025. 09. 21. 16:01
Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
Hányszor múlt ki a rockzene? Egyszer a hetvenes évek közepén, amikor görcsösen próbáltak befutni az olyan, mélységesen középszerű zenekarok, mint amilyenről a Majdnem híres szól. Másodszor az ezredforduló környékén, amikor a Majdnem híres készült. Cameron Crowe önéletrajzi ihletésű filmjére 2000. szeptemberi bemutatása óta a nosztalgia újabb rétegei rakódtak. Világossá vált, hogy a film fontosabb alkotói itt voltak a csúcson. Miért ez volt Crowe élete nagy filmje, és hogyan bukhatott utána akkorát? Miért olyan ellenállhatatlan a rock válságának nagy története?

Baromi durva lesz. Fizetik majd a piádat, csajokat küldenek rád, ingyen repülőjegyeket kapsz, drogokat tukmálnak rád. Tudom, hogy jól hangzik, de sumákolás van mögötte. Csak azt akarják, hogy ódákat zengj majd arról, mekkora zsenik a sztárok. Közben meg meggyilkolják a rock’n’rollt. Kiirtanak mindent, ami jó benne. Fogod? Ez az egész már ipar lett a menőknek. Egyszerűen rosszkor jöttél. Már döglődik a rock.

Ezekkel a szavakkal okosítja ki a rockzene aktuális, 1973-as állapotáról Lester Bangs, a veterán zenei újságíró a tizenöt éves rockrajongót, William Millert. Elolvasta William iskolaújságba írt cikkeit, és tetszettek neki, de mivel szerinte a rockzene az „utolsókat rúgja”, William jobban tenné, ha ügyvédnek tanulna.

Egymásra néznek, és mindketten pontosan tudják, hogy Williamből nem lesz ügyvéd.

Huszonöt éve mutatták be a Majdnem hírest, amikor a rockzene – már megint – az utolsókat rúgta. Hányszor múlt ki a rockzene, és miért él még mindig? Vajon a Majdnem híres eltemette, vagy életben tartotta? Negyedszázados évfordulóján párás szemmel néztük újra Cameron Crowe rendezését, a hollywoodi nosztalgiaipar egyik legvonzóbb, mára klasszikussá nemesedett darabját. Kénytelenek voltunk belátni, hogy az író-rendező és a főszereplők itt voltak a csúcson, ezután már csak lefelé vitt az útjuk. Valahogy úgy, mint a rockzenének.

COLUMBIA PICTURES / Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP Majdnem híres forgatása 2000-ben.

A Majdnem híres tehát több értelemben is az ellentmondások filmje: a lejtmenetről szól, de még utoljára elmeséli, milyen volt odafent.

Spielberg kérte, hogy rendezzen meg minden egyes szót

