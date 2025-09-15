Színházi találkozások és szakmai elismerések a 2025-ös Szemle Pluszon

Az évad kiemelt eseményén tizenkét előadás versenyzett, és a zsűri döntése alapján a Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című produkciója lett a városmajori színpad legjobb előadása, míg a Kristály Színtéren a Bástya Színház Minden jót Leo Grande című darabja nyerte el a zsűri elismerését. Továbbá a nagyváradi Szigligeti Színház Novák Eszter rendezésében színre vitt Csárdáskirálynő című nagyoperettje gazdagodott négy díjjal: a döntéshozók kiemelkedő művészi teljesítményként értékelték a rendezői koncepciót, valamint a fő- és mellékszereplői alakításokat.

Apropó közelebb – a közelítések évada

A Városmajori Szabadtéri Színpad 2025-ös évadának központi gondolata a közelítés és az egymáshoz való kapcsolódás volt, amelynek legfontosabb eseménye a Szemle Plusz versenyprogramja volt. A rendezvény célja, hogy hidat teremtsen a vidéki és határon túli magyar színházak, valamint a budapesti közönség között. A fesztivál így nem csupán egy kulturális esemény volt a nyár zárásaként, hanem találkozási pont is, ahol nézők és társulatok új formában ismerhettek egymásra. Legalább ilyen fontos, hogy a Kristály Színtéren évről évre független alkotók is lehetőséget kapnak, a program így a hagyományos kőszínházi előadások és a kortárs színházi kísérletek közötti hidat is megteremti.

A találkozások ideje

Idén is változatos színházi felhozatal várta az érdeklődőket, a program a Városmajorban a Zentai Magyar Kamaraszínház Szedjetek szét! című előadásával startolt el, ami az otthonhoz való kötődésről és a maradás dilemmájáról szólt. A szabadkai társulat Spiró György Árpád-ház című, a magyar történelem 50 évét száz percben bemutató vérzékeny és naiv krónikával érkezett, míg a Szigligeti Színház Nagyváradról Kálmán Imre nagyoperettjét, a Csárdáskirálynőt hozta el Novák Eszter rendezésében. A szombathelyi Weöres Sándor Színház Tracy Letts Augusztus Oklahomában című feszült családi drámával lépett színpadra, Szolnokról pedig Shakespeare Vízkereszt, vagy bánom is én című romantikus vígjátékának szellemes parafrázisát láthatta a közönség. A miskolciak Weöres Sándor A kétfejű fenevad című művével ismét bizonyították erejüket: társulata virtuóz csapatmunkával, a szerző különleges nyelvezetéhez és mondataihoz az utolsó betűig hűen szólaltatja meg Weöres „történelmi panoptikumát”.

A kamaraelőadások versenyében idén is személyes sorsok és társadalmi kérdések elevenedtek meg: a Katona József Színház a Nobel-díjas író, Kertész Imre önéletrajzi írásából készült Sorstalanság-ot hozta el, az Orlai Produkció Pálos Hannával mutatta be Halász Rita egy válásról szóló történetét, a Mély levegő-t, Bodor Géza pedig Nick Hornby novellájából rendezte meg a CiciKrisztust Ficzere Bélával. A Gólem Színházból Fullajtár Andrea alakította saját nagymamáját, Galló Olgát A Tíz hónap Babilon-ügy című előadásban, Udvaros Dorottya és Medveczky Balázs a Bástya Színház Minden jót, Leo Grande című darabjában közösen indulnak el az idősebb nő – fiatalabb férfi kapcsolatát illető felfedezések útján, a sort pedig Székely Csaba MI vagyok című produkciója zárta, amely válaszokat keres a kik vagyunk és mivé leszünk kérdésekre.

Díjak és elismerések

A Szemle Plusz legfontosabb pillanata idén is a szeptemberi díjátadó volt, ahol a szakmai zsűri több kategóriában hirdetett győztest. Sodró Eliza Junior Príma díjas színésznő, Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező és Nánay István kritikus, egyetemi tanár Benkő Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad és Kristály Színtér igazgatónőjével együtt a Legjobb előadás díját a Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című produkciójának ítélték oda. A nagyváradi Szigligeti Színház emellett több elismerést is hazavihetett Csárdáskirálynő című, három felvonásos nagyoperettjével: Novák Eszter rendezői munkáját, Tóth Tünde főszereplői és Kocsis Anna mellékszereplői alakítását díjazták, míg a férfi mellékszereplők közül Sebestyén Hunor érdemelte ki az elismerést. A férfi főszereplők mezőnyéből Pálfi Ervin emelkedett ki, aki a Zentai Magyar Kamaraszínház Szedjetek szét! című előadásában nyújtott megrendítő játékával győzte meg a zsűrit.

A Kristály Színtér zsűrije – Benkő Nóra mellett Hámori Ildikó, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő és Seress Zoltán, Jászai Mari-díjas színész – a Minden jót, Leo Grande című előadást választották a legjobbnak, míg a Legjobb alakítás díját Pálos Hanna kapta, aki a Mély levegő című darabban mutatta meg sokoldalúságát a háromfős zsűrinek.

A közönség sem maradt ki az értékelésből: a városmajori nagyszínpadon a szabadkai Árpád-ház, a Kristály Színtéren pedig a Gólem Színház A Tíz hónap Babilon-ügy című előadása nyerte el a nézők tetszését.

Ahogy azt már a korábbi években megszokhattuk, Peremartoni Krisztina, a Városmajor művészeti vezetője két fiatal tehetséget saját alapítású különdíjával támogat: Herman Flórát az Augusztus Oklahomában előadásából és Rózsa Krisztiánt A kétfejű fenevadból.

A Fidelio szerkesztősége évek óta díjátadóként kapcsolódik a Szemle Plusz programsorozatához. Idén Ficzere Bélának ítélték oda a különdíjat a CiciKrisztus című produkcióért. Méltatásuk szerint a Bodor Géza rendezte egyszemélyes előadás a stand-up és a műelemzés csodálatos találkozása, de a Kristály programjából nem csak humorával ragyogott ki, kérdésfeltevése akkor is húsbavágó, ha remekül szórakozunk rajta. Nick Hornby teremőrének monológját Ficzere Béla hiteles, minimális eszközökkel is komoly hatást elérő alakításában élvezhettük, és reméljük, még sokáig láthatjuk.

A versenyprogram után a színiiskolások is bemutatkoztak

A versenyprogram – a hat nagyszínpadi és hat kamaraelőadás – mellett hét színiiskola hallgatói is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a Szemle OFF keretében egy-egy vizsgaelőadással: a Freeszfe Egyesület (Takács Olivér: Az új világ istene), a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola (Martin McDonagh: A kripli), a kaposvári MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet (A Nyugat női), a Nemes Nagy Ágnes Színészképzés (Nem fér bele!), a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (Szophoklész: Antigoné), a Pesti Magyar Színiakadémia (Korniss Mihály: Körmagyar), valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (Tom Schulman: Holt költők társasága, Federico García Lorca: Bernarda Alba háza), hogy a következő színészgenerációt is láthassa a fővárosi közönség. A nagy érdeklődés mellett lezajlott bemutatók után közönségtalálkozók és szakmai beszélgetések is várták a színinövendékeket, melynek vezetői Szőcs Artur színművész és rendező, illetve Rusznák András színművész voltak.

A Szemle Plusz programsorozat az elmúlt években olyan népszerű, kulturális találkozóhellyé, igazi közösségi élménnyé vált, ahol a színházi szakma és a közönség, a fiatal színésznövendék és elismert művész, a határon túli alkotó és a budapesti rendező kerülhet egymáshoz közelebb. A fesztivál célja az eszmecsere és együtt gondolkodás alapjainak megteremtése – mindez a Városmajorban és a Margitszigeten évről évre egyre több nézőt és alkotót hoz közelebb egymáshoz.