Rekordot döntött az Emmyn a Kamaszok 15 éves főszereplője

Frederic J. Brown / AFP
24.hu
2025. 09. 15. 10:22
Owen Coopernek ez volt élete első szerepe.

Rekordot döntött Owen Cooper, a Kamaszok főszereplője az Emmyn: ő lett a legfiatalabb színész a díj történetében, aki elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. A Netflix sorozata az idei díjátadó egyik nagy nyertese volt, összesen nyolc Emmy-díjat nyert.

A rekordot korábban Scott Jacoby tartotta, aki tizenhat éves volt, amikor átvehette a szobrot a That Certain Summerért. Cooper tizennégy volt, amikor leforgatták a sorozatot, nem mellesleg ez volt az első szerepe. A kategóriában olyan színészeket utasított maga mögé, mint Javier Bardem vagy Peter Sarsgaard.

Itt fent állni egészen szürreális. Őszintén, amikor néhány éve elkezdtem színészórákra járni, azt sem gondoltam, hogy eljutok az Egyesült Államokig, nemhogy idáig

– mondta a Cooper a köszönőbeszédében, egyúttal az egész stábnak és az idén minden szempontból csúcsra érő szereplőtársának, Stephen Grahamnek megköszönve a díjat.

A színész egy év híján az abszolút rekordot is megdöntötte: azt Roxana Zal tartja, aki 14 évesen nyert az Apa és leánya című drámáért.

