Daniel Day-Lewis azt állítja, nem is akart soha visszavonulni

Daniel Day-Lewis nyolc év szünet után visszatért a nyugdíjból: ősszel érkezik Anemone című filmje, amit fiával, Ronan Day-Lewisszal közösen írtak, és ami Ronan rendezői debütálása is egyben. Ez lesz a háromszoros Oscar-díjas színész első filmszerepe a 2017-es Fantomszál óta, amely után bejelentette visszavonulását.

Most a Rolling Stones-nak adott interjúban azt mondta, soha nem is gondolta komolyan, hogy visszavonul.

Így visszagondolva jobb lett volna, ha egyszerűen befogom a számat. Olyan grandiózus hablatyolásnak tűnik ez az egész. Valójában soha nem akartam visszavonulni. Csak abbahagytam ezt a fajta munkát, hogy más dolgokkal foglalkozhassak. […] Úgy tűnik, már kétszer is azzal vádoltak, hogy visszavonultam, pedig soha nem akartam visszavonulni semmitől! Csak egy ideig más dolgokkal akartam foglalkozni

– mondta.

Day-Lewis 2017-ben jelentette be a színészi pályáról való visszavonulását, miután megjelent a Paul Thomas Anderson rendezte Fantomszál című film, amelyben egy ruhatervezőt alakított. Akkori nyilatkozatában képviselője úgy fogalmazott: „Daniel Day-Lewis többé nem fog színészként dolgozni… Ez egy magánjellegű döntés, és sem ő, sem képviselői nem fognak további nyilatkozatot tenni ezzel kapcsolatban.”

De már ez sem az első alkalom volt, hogy Day-Lewis „visszavonult”: az 1997-es A bunyós és Martin Scorsese 2002-es New York bandái című filmje között is tartott egy nagy szünetet, ami alatt állítólag egy híres olasz cipész tanítványaként tevékenykedett.

A hollywoodi sztárok teátrális nyugdíjbavonulásaival ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben.