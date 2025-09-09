Az ’56 utáni Budapest elevenedik meg Nemes Jeles László új filmjének előzetesében

Múlt héten, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be Nemes Jeles László új történelmi filmje, az Árva, amelynek magyarországi premierje stílszerűen október 23-án lesz majd. A film 1957 tavaszán, Budapesten játszódik, és a szinopszis így összegzi a történetet:

Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Most kijött az első rendes előzetes is, amely ízelítőt ad az Árvából, egyértelművé téve, hogy a rendező elszakad a Saul fiában és a Napszálltában is alkalmazott képi világtól, amelyek esetében a főszereplőt követte kitartóan a kamera. Íme a trailer: