Visszatértek a Bojack alkotói, hogy könnyeket csaljanak a szemekbe – hogy sírunk vagy nevetünk, azt ránk bízzák

Raphael Bob-Waksberg nevét akkor ismerte meg a világ, amikor megírta élete első sorozatát egy alkoholista, depressziós lóról, aminek következtében hirtelen Hollywood legsikeresebb és -elismertebb felnőtt animációs alkotója lett. A Bojack Horseman címszereplője – a szóban forgó antropomorf ló –, egy kiöregedett, elfeledett sitcomszínész egy rakás gyerekkori traumával és remek érzékkel az emberi (izé, állati?) kapcsolatok lerombolására. A Bojack bravúrja abban rejlett, hogy az állatokkal meg vizuális gagekkel telített Hollywood-karikatúrával és cinikus humorával képes volt elhitetni az emberrel, hogy vígjátékot néz, miközben részről részre egyre komplexebb és sötétebb témákat boncolgatott a gyásztól és a depressziótól a bántalmazáson és a magányon át a különböző függőségek vagy épp az abortusz kérdésköréig.

Ez a melankolikus komédia műfaj, úgy tűnik, Bob-Waksberg specialitása: ez köszönt vissza a Bojack után készített Amazon Prime-sorozatában, a Hiányban (Undone) és a magyarul is megjelent novellás kötetében, az Aki még romjaidban is szeretben is. Nem kell sokat keresgélni a tragikomédiát új sorozatában, a Röviden a lényegben (Long Story Short) sem, meglepő maximum az lehet, hogy ezúttal sokkal személyesebb a hangnem. Most ugyanis nárcisztikus hollywoodi sztárok, bizarr szuperhősök és párhuzamos univerzumok helyett egy hétköznapi, és minden szempontból emberi családot állít a középpontba.

A humor és a melankólia hatásos kevergetéséről egyébként mi is kérdeztük az írót, amikor 2022-ben interjút adott a 24.hu-nak. Akkor úgy fogalmazott:

Szerintem ez maga az élet. Hiszen az életünk is egyszerre vicces és szomorú. Nagyon ritka, hogy olyasmi történjen velünk, ami csak jó vagy csak rossz. A legtöbb élmény keserédes utóízt hagy maga után.

Ezek után nem is olyan meglepő, hogy új, ismét a Netflixre és ismét Lisa Hanawalt illusztrációi alapján készült sorozatában egy kifejezetten életszerű történettel, egy amerikai zsidó család néhány évtizedével foglalkozik – részben ráadásul saját életéből inspirálódva.